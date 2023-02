"É como se fosse camarote", dizem foliões no alto do Cristo

O final da tarde deste domingo, 19, começou agitado no circuito Dodô (Barra/Ondina) do Carnaval de Salvador, com a saída do bloco de Bell Marques. Muitos foliões, no entanto, são mais adeptos de um ambiente tranquilo para curtir as atrações musicais. Alguns deles decidiram acompanhar a folia do alto do Cristo da Barra.

"É como se fosse camarote. Dá para ver o circuito completo", conta ao Portal A TARDE a turista Osilândia Queiroz, de Natal, Rio Grande do Norte.

Alguns dos foliões sequer assistem a passagem dos trios e preferem contemplar o mar ou a praia do Farol da Barra. Estão no local casais e famílias, de várias idades, algumas delas organizadas em piqueniques, com uma toalha para colocar seus alimentos por cima. Também não faltam ambulantes, que vendem de bebidas a lanches como queijo coalho.

Vindo de Brasília, o turista Thiago Guimarães concorda com Osilandia. "Parece com um camarote pelo conforto. E aqui tem uma linda vista e é aberto, então está bem gostoso", relata o brasiliense.