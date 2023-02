Famílias exaltam tradição do Campo Grande neste domingo de folia

Os movimentos no circuito do Campo Grande neste domingo, 19, de Carnaval começaram cedo. Adultos e crianças já se posicionaram na saída dos blocos para mais um dia de folia, que promete arrastar uma multidão em Salvador.

Em entrevista ao Portal A TARDE, folião Carlos Lacerda falou sobre a importância do Campo Grande para o Carnaval da capital baiana. "A importância é a tradição que abriga os carnavais há muitos anos, quem está aqui já brincou muitos carnavais e não cansam", disse.

"Essa é a beleza do Campo Grande, um bloco tradicional para você brincar com a família e com amigos, vários grupos de amigos reunidos", continuou o folião.

Fã do Campo Grande há cerca de 40 anos, Anderson Tanure, de 56, comemorou o retorno do Carnaval e o fortalecimento da Avenida.

"Eu já curto ele (o circuito) há mais de 40 anos. Para mim é uma alegria estar aqui. Não estou no bloco, estou na pipoca do Mudei de Nome, muito bom curtir novamente", disse ao Portal A TARDE.

Anderson Tanure é fã do Campo Grande há 40 anos | Foto: Pevê Araújo | Ag. A TARDE