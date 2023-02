Gerente comercial fala do trabalho social da Coca-Cola no Carnaval

Presente em 70% do território carnavalesco do Brasil, a Coca-Cola marca presença em ações sociais e de sustentabilidade, é o que aponta com exclusividade ao Portal A TARDE, o gerente comercial de uma das maiores fabricantes de refrigerante, Hallan Silva.

Animado com o retorno do carnaval após dois anos sem a maior festa de rua do planeta, Hallan falou nesta sexta-feira, 17, do apoio do grupo para os catadores recicláveis.

"Eu acho que a gente voltou esse ano com muita vontade de fazer muita coisa bacana. A gente está fazendo muito apoio com o pessoal do reciclar, tá sendo um apoio social da Coca-Cola muito bacana. Tem muita coisa que estamos tentando trazer para esse momento. Então eu acho que para o ano que a gente tá vendo essa volta do Carnaval, um dos projetos que a gente tá olhando é tentar deixar a cidade mais limpa. Esse pra mim é um dos grandes projetos sociais que a Coca-Cola tá olhando no carnaval", ressaltou.

O gerente comercial comentou sobre as ações inclusivas da empresa e afirmou que o significado do carnaval é festa da diversidade, da pluralidade e a empresa está inserida em quase todos os carnavais do Brasil em 2023.

"Falando de diversidade, é algo que a Coca-Cola preza muito, hoje nós estamos entre as 20 maiores empresas com percentual de diversidade, isso pra gente é motivo de muito orgulho, muito bacana. A volta do Carnaval, eu acho que essa marca que a gente tanto fala, que é o Carnaval do Brasil, a Coca-Cola vem brigando muito pra trazer um pouco desse brilhantismo de tá junto dentro dessa festa fazendo o melhor possível. Eu acho que as expectativas da gente são as melhores", pontuou Hallan, que mandou uma mensagem para as pessoas que estão vindo para os circuitos do carnaval de Salvador.

"Que venham com paz, que venham com segurança, que cuidem do meio ambiente e que tenha muita alegria pois é isso que a Coca-Cola quer deseja para os foliões", concluiu Hallan Silva, gerente comercial da Coca-Cola.