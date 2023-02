Guarda Civil já recupera mais de 100 documentos no carnaval

Na terceira noite de folia momesca, a Guarda Civil Municipal já contabilizou 134 documentos recuperados. Todos os itens encontrados são higienizados e depois a relação disponibilizada no site da instituição (www.gcm.salvador.ba.gov.br), para que possam ser recuperados.

Neste ano, a GCM disponibiliza três pontos para atender a demanda de cada circuito: Centro de Referência LGBT – Rio Vermelho/Ondina, para atender ao circuito Dodô, Estação da Lapa, para o circuito Osmar, e na Base do Grupo de Apoio ao Turista (GAT), no Pelourinho (circuito Batatinha). A lista, disponível no site, detalha o local para retirada de cada documento.

Durante as atividades preventivas, o órgão destaca ainda a identificação de quase 3 mil crianças, ao longo dos três principais circuitos.

“É um trabalho extremamente relevante, pois em edições anteriores muitas crianças se perderam de seus responsáveis. Hoje, entendemos que muitos pais e responsáveis já saem de casa com seus filhos identificados, contudo estaremos atentos para a manutenção deste serviço de suma importância”, disse o Inspetor Geral, Marcelo Silva.