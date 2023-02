Léo Kret comemora retorno da folia e pede respeito às minorias

A artista Léo Kret está aproveitando o domingo, 19, do Carnaval de Salvador. Em entrevista ao Portal A TARDE, ela falou sobre a felicidade do retorno da folia baiana e agradeceu a oportunidade de se apresentar na festa visando o público LGBTQIA+.

"Eu estou muito feliz, depois de dois anos, estar curtindo o Carnaval, trabalhando no Carnaval, e ontem a gente puxou um trio direcionado ao público LGBTQIA+. Agradecer ao prefeito Bruno Reis, a Saltur, por ter dado essa oportunidade às mulheres trans, às travestis, às drag queens, de puxar um trio para esse público pipoca de todes", disse.

"Estou muito feliz. Como artista, como pessoa pública, como moradora, amo a Bahia. Então, estar em Salvador e poder curtir o Carnaval depois de dois anos, eu estou muito feliz", continuou.

Questionada sobre uma publicação do governador Jerônimo Rodrigues, onde o mesmo indicou as fantasias que deveriam ser evitadas nesta folia, Léo Kret se lembrou das Muquiranas e afirmou que as questões envolvendo fantasias carnavalescas devem passar por um debate maior junto ao público.

"A gente tem um bloco tradicional, que é as Muquiranas. É toda uma situação que deve ser discutida, para que todos possam opinar e ver a melhor forma de não constranger as mulheres trans, as travestis, as mulheres, os índios, as pessoas pretas da Bahia e do Brasil", finalizou.