Leo Santana arrasta multidão e vê ‘Zona de Perigo’ na boca do povo

Uma das principais estrelas deste Carnaval, o cantor Leo Santana arrastou uma multidão até o fim do circuito em Ondina nesta sexta, 17, de folia.

Intérprete do hit ‘Zona de Perigo’, principal favorita a ganhar o prêmio de Música do Carnaval, o cantor viu seus maiores sucessos na boca do povo.

Além de ‘Zona de Perigo’, que foi cantada diversas vezes durante o trajeto, o gigante botou o público, dentro e fora das cordas, para cantar ao som de hits como “Vai dar PT” “Santinha” e “Contatinho”.

Durante uma pausa rara em meio à sequência de hits, o cantor afirmou que não esperava o sucesso de “Zona de Perigo” e que a música ter ganhado as ruas o deixou muito feliz nessa volta da folia soteropolitana.

“Não esperava. Essa música já estava no nosso repertório desde outubro e só agora veio estourar. Me deixa feliz demais cantar ela pra vocês e ver vocês de novo nessa alegria aqui”, finalizou.