Luís Miranda diz que cultura está "caminhando no rumo certo"

O ator baiano Luís Miranda, em entrevista ao Portal A TARDE durante o Carnaval de Salvador, afirmou que além da retomada da festa, o carnaval é também um marco de novos tempos que se anunciam na cultura brasileira.

"Com certeza. A gente tá vivendo momentos bem mais esperançosos, a cultura viveu momentos muito difíceis, sem apoio, com boicote, mas graças a Deus a gente tá caminhando no rumo certo e tenho certeza que o carnaval do ano que vem vai ser melhor ainda", falou, no Camarote Brahma.

Após tomar posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recriou o ministério da Cultura, que tinha se tornado uma secretaria no governo de Jair Bolsonaro (PL). A pasta agora é comandada pela cantora baiana Margareth Menezes.

Luís Miranda, que está fazendo a transmissão do Carnaval em Salvador, mas não deixa de aproveitar a folia, também celebrou a grande presença de público e os baixos índices de violência após dois anos sem realização da festa por conta da pandemia de corona vírus.

"É maravilhoso. Acabei de comentar aqui com Bell (Marques) sobre realidade e expectativa. Ele disse que pensava que seria assim e ele teve a concretude disso vendo esses quatro dias de carnaval. Realmente o povo tá alegre na rua e tá querendo brincar, tem um negócio bonito que é um desejo que o carnaval seja legal pra todo mundo, pacífico, harmonioso. Eu acho que essa alegria tem contagiado o circuito, os índices de violência estão bem pequenos, a gente tá bem feliz com o carnaval", disse.