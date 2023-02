Mudança do Garcia é volta do "carnaval da democracia", diz secretária

Presente na saída da ‘Mudança do Garcia’ nesta segunda-feira, 20, no Circuito Osmar (Campo Grande), Fabya Reis, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Governo do Estado, celebrou a volta do bloco. Segundo ela, o momento é de retomada do que chamou de "Carnaval da democracia".

“Nós estamos muito felizes com esse momento. Essa agenda só fortalece o nosso debate, a diversidade de pensamento, e de ideias, portanto, de valorização, do que eu tenho chamado do carnaval da retomada da democracia em nosso país”, afirmou ela ao Portal A TARDE.

A secretária também destacou a ação social realizada pelo Governo do Estado: uma campanha para orientar pais e mães sobre os riscos do percuso para crianças e adolescentes, prevenir o trabalho infantil e atenção a exploração sexual desse grupo.

“Estamos com um plantão integrado na Avenida 7 para fazer esse provimento de providências e deixar o folião tranquilo”, diz.