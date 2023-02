Mulher é flagrada com faca escondida no tênis no circuito Dodô

Uma mulher foi flagrada atrás do trio de Igor Kannário, com uma faca escondida no tênis que ela usava. O caso aconteceu na sexta-feira, 17, segundo dia de Carnaval, no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Os policiais estavam patrulhando próximo ao Farol da Barra, quando perceberam um volume estranho no tênis da mulher. A abordagem foi feita e os policiais militares encontraram a faca.

A mulher foi levada pela patrulha da Polícia Militar e assumiu que colocou o item no tênis para driblar a abordagem.

"Conversamos na reunião de avaliação e seremos mais rigorosos nas revistas e uso do detector de metais. Infelizmente algumas pessoas não se conscientizam", lamentou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.