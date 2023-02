Nova embaixadora dos EUA curte folia de Salvador

Embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley está curtindo o feriado do Carnaval em Salvador. A diplomata esteve presente no camarote Expresso 2222, da família do cantor Gilberto Gil.

Elizabeth utilizou as redes sociais para publicar uma foto ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). Na postagem, ela afirmou que o “Carnaval baiano tem uma energia contagiante”.

Durante a passagem por Salvador, Elizabeth Bagley também esteve na Basílica do Senhor do Bonfim.

Minha 1ª visita a Salvador não poderia ser melhor! O Carnaval baiano tem uma energia contagiante! A música, as cores, as pessoas... Obrigada, governador @jeronimoba13, pela experiência especial. Me senti honrada em poder ver essa grande festa de perto! #Expresso2222 #Carnaval pic.twitter.com/pZwibh8Nw0 — Embaixadora dos EUA Elizabeth Frawley Bagley (@USAmbBR) February 20, 2023