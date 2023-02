Pais comemoram folia na Avenida e celebram domingo de blocos infantis

O Circuito Osmar, localizado no Campo Grande, está animando o público neste domingo, 19, no Carnaval de Salvador. Em entrevista ao Portal A TARDE, Edileide dos Santos, de 29 anos, disse que aproveitou as atrações para comemorar com o filho, que estava na barriga na última edição da folia, em 2020.

"Está sendo muito bom, dois anos sem festa, eu vim a última vez, estava grávida. Agora vim trazer o meu filho para curtir um pouquinho", disse a foliã, que rasgou elogios ao Campo Grande. "É maravilhoso, para ele sentir essa energia desde pequeno. Para mim, é o melhor circuito. Tranquilo, as crianças ficam a vontade", continuou.

Também com a presença de familiares, Tarcísio Santiago, de 46 anos, aproveitou para elogiar a segurança no Carnaval de Salvador.

"O Carnaval está maravilhoso, estou adorando. Hoje é um dia legal, dia dos blocos infantis, está tudo lindo, tudo maravilhoso no Carnaval de Salvador. Já curti dois dias de Carnaval e está tudo bem", detalhou.

Familiares marcam presença no Campo Grande para os blocos infantis | Foto: Pevê Araújo | Ag. A TARDE