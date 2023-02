Palco do Rock agita circuito alternativo do carnaval neste sábado

Na volta do carnaval soteropolitano quem também retorna é o Palco do Rock, em Piatã. O local é conhecido por reunir um público variado que busca por música alternativa durante a folia. A programação começa neste sábado, 18, a partir de 17h, e seguirá até terça-feira, 21.

Diversas bandas do interior da Bahia, vindas de Poções, Coroaci, Feira de Santana, Alagoinhas, e até de outros estados, como Sergipe e Alagoas, marcarão presença. O grupo Últimos de Nós, do município de Catu, abrirá a grade. A equipe conta com quatro integrantes, sendo Ângelo Nascimento no vocal, Miguel Angelo na guitarra, Josué Matos no contrabaixo e Geivison Ferreira no comando da bateria.

A apresentação será inspirada no novo álbum da banda, lançado nas principais plataformas digitais e gravado ao vivo na cidade de Pojuca.

Atrações

Extensa, a programação de abertura promete ainda atrações como: Os Sintéticos, Bruma, Agrestia, Aqueronte, Tchandala, Pure Hate, Suffocation Of Soul, Rafa Luz e o Trio das 7. No domingo, 19, a festa no local terá continuidade com o Projeto Soma, Pecados Capitais, Agressivos, Alumã, Carnified, Eletric Poison, Ode Insone, Jacau e 3quilíbrio.

Na segunda, 20, o Palco do Rock terá as bandas A Sexta, Canelada HC, Erasy, Inner Call, Sindrome K, Hexen Sabbat, The Cross, Infected Cells e Jack Doido. Terça, 21, encerram a programação Solomon Kane, Espinhos e Rosa, Organoclorados, Maw, Act of Revenge, Injuria, Karnificyna, Professor Doidão e Middrii Kidd.