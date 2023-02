Pedro Tourinho promete surpresas para o aniversário de Salvador

Durante coletiva de avaliação do Carnaval de Salvador, realizada nesta quarta-feira, 22, o secretário de Turismo de Salvador, Pedro Tourinho já projeta os próximos eventos para a capital baiana após a finalização da folia momesca.

“A gente vai divulgar no momento oportuno, porque são costuras grandes que a gente tá fazendo. Teremos grandes atrações e grandes eventos. Não divulgo ainda, porque realmente não são coisas simples de costurar com Carnaval no meio. Mas eu espero até até segunda ou terça-feira poder divulgar", prometeu.

Sobre o Carnaval de Salvador, com quem teve seu primeiro contato na gestão municipal após nomeação no mês passado, o secretário fez uma avaliação positiva.

“Eu acho que a gente conseguiu estabelecer um carnaval que ocupou toda a cidade. O carnaval é da cidade e não é de uma avenida, não é um camarote ou um trio, é uma cidade inteira que vive, que se assiste, que se consome durante o carnaval. Eu acho que, depois da pandemia, a gente realmente sentiu muita falta de ocupação da cidade, porque ficamos todos recolhidos. Agora podemos explorar a cidade toda”, projetou.