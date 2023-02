Ricardo Chaves celebra volta de grandes atrações no Campo Grande

Considerado durante anos o melhor “puxador de trio”, o cantor Ricardo Chaves conversou com o Portal A TARDE momentos antes de começar a puxar o trio do Mudei de Nome no último dia do Carnaval de Salvador.

O cantor começou falando do reencontro com os foliões, após dois anos sem os festejos, por conta da Covid-19. “Retornamos o Carnaval e está muito bonito. Hoje ainda tem mais”.

Ricardo Chaves ainda celebrou a volta das grandes atrações ao Carnaval do Campo Grande. “Desde o tempo do Alavonté, uma coisa que incomodava a gente era o Circuito da Avenida. A gente chegou com uma proposta de trio menor para ficar mais próximo do público”.

O Mudei de Nome é uma das atrações do Circuito Campo Grande nesta terça-feira, 21, último dia oficial de Carnaval.