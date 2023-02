"Sem Mudança do Garcia, não tem carnaval", diz Marta Rodrigues

Presente na saída da ‘Mudança do Garcia’ nesta segunda-feira, 20, no Circuito Osmar (Campo Grande), a vereadora Marta Rodrigues (PT) celebrou o retorno do bloco. Segundo ela, não há carnaval sem o desfile, que mistura política e carnaval.

“Eu sempre digo: se não tem mudança, não tem carnaval. Aqui é o marco forte dos movimentos sociais. Já encontrei diversos aqui e todos eles estão em defesa da democracia”, afirmou ela ao Portal A TARDE.

Questionada sobre o irmão, o governador Jerônimo Rodrigues, Marta explicou que ele irá cumprir agenda no interior do estado. Mais cedo, Jerônimo acompanhou a reunião de avaliação dos órgãos que participam da organização do Carnaval de Salvador. No encontro realizado no Quartel dos Aflitos foram apresentados os dados estatísticos que apontam queda dos indicadores de violência e criminalidade.