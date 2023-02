Shows da folia são cancelados na Boca do Rio após incidente em palco

Fortes ventos na região da Boca do Rio fizeram com que parte da estrutura superior do palco montado para o Carnaval da Boca do Rio tenha se soltado. Por esse motivo, as apresentações da noite desta segunda-feira, 20, foram canceladas no Carnaval de bairro do local.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, ajustes estão sendo realizados, mas não haverá tempo hábil da programação ser mantida. Iriam se apresentar hoje na Boca do Rio: Simples Assim, Lincoln Senna, Danniel Vieira, Nêssa, Carlos Pitta e Jú Moraes

O tempo fechado em Salvador, no entanto, não impediu foliões de curtirem os circuitos Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho).

De acordo com a Defesa Civil (Codesal), o alerta é de chuvas fracas e moderadas durante o dia. Essa chuva é resultado da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). Mais cedo, no bairro de Ondina, um dos principais circuitos da folia, foram registradas rajadas de vento de 37,8km/h. Já no circuito Osmar, no Campo Grande, o vento foi de 19,8 km/h.