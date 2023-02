Silvanno Salles faz participação em arrastão com Leo Santana

Silvanno Salles vai subir ao trio de Leo Santana para o arrastão no circuito Dodô (Barra/Ondina), em Salvador. O artista gravou uma versão em arrocha do hit " Zona de Perigo" e promete levar o público ao delírio com o feat.

O cantor, que chega nesse verão com o hit "Águas de Chuva", de Filipe Escandurras, entre as músicas mais tocadas, se apresenta neste sábado, 18, em Rosário do Catete, em Sergipe, e no domingo, 19, no município de Maragojipe.

Na segunda, 20, o artista fará uma bateria de entrevistas no praticável de imprensa do circuito Osmar Macedo (Campo Grande/Avenida) para às 10h embalar a multidão no arrastão.