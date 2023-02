"Tudo na Bahia começa pra valer no carnaval", diz Mansur

Acompanhando a saída do tradicional Bloco Ilê, que acontece na Ladeira do Curuzu, na noite deste sábado,18, a deputada estadual Fabíola Mansur (PSB), reforça a força cultural que o carnaval da Bahia representa.

"Tudo na Bahia começa pra valer no carnaval. Carnaval é cultura, carnaval significa a nossa Bahia voltando com força, depois de dois anos de pandemia, para mostrar o que a Bahia tem pros seus moradores e também pros visitantes", comentou a parlamentar.

De volta para a Assembleia Legislativa (ALBA) como suplente do deputado estadual Ângelo Almeida, que se licenciou para assumir a secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a parlamentar falou das expectativas com o inicio dos trabalhos legislativos.

"As coisas vão continuar na sua normalidade. As comissões se encontrando, os temas sendo debatidos, municípios sendo objetivos de emendas. A nossa expectativa é muito boa", ponderou.

Com poucas ocorrências nos primeiros dias da folia, Fabíola comemorou o clima de paz no retorno do maior carnaval de rua do planeta após dois anos por conta da pandemia da Covid-19.

"A gente tá muito feliz que o Carnaval esteja transcorrendo na maior paz, na maior alegria e que a gente esteja fazendo um Carnaval que é o melhor do mundo com toda a sua diversidade, mas também com as nossas campanhas. Estamos fazendo a campanha 'Racismo não é fantasia. É crime"', a campanha 'Respeita As Mina' e a campanha de proteção da criança e do adolescente. Então, apesar de toda alegria, toda diversidade do Carnaval da Bahia, nós temos as nossas campanhas que são bandeiras prioritárias do nosso mandato".