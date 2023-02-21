Veja programação do último dia do Carnaval de Salvador
Leo Santana, Bell Marques e Daniela Mercury estão entre as atrações
Após muita festa, com foliões aproveitando para descarregar os dois anos sem folia, o Carnaval de Salvador chega ao final nesta terça-feira, 21, com seu último dia. O encerramento contará com atrações de peso, como Claudia Leitte, Luiz Caldas, Timbalada, Leo Santana, Bell Marques, Olodum, Saulo, Daniela Mercury, entre outros. A banda Parangolé puxa ainda o bloco 'As Muquiranas'.
Confira a programação completa:
Circuito Osmar (Campo Grande)
12H15 – VAMOS NESSA – SAMBA DO PRETINHO + SAMBA VAMOS NESSA E CONVIDADOS
12H15 – PROJETO ESPECIAL ANIMOU GERAL – MR GALIZZA
12H30 – OLODUM PIPOCA
12H45 – PIPOCA DA BANDA MUDEI DE NOME
13H00 – PIPOCA DE DURVAL LELYS
13H15 – PIPOCA DE SAULO
13H30 – TRIO DO PSIRICO
13H45 – TRIO DA DANIELA MERCURY
14H00 – TRIO DE XANDDY HARMONIA
14H15 – TRIO DO LINCOLN
14H30 – TRIO DE LÁ FURIA
14H45 – TRIO DE LEO SANTANA
15H00 – AS MUQUIRANAS – PARANGOLÉ
15H30 – TRIO DE BROWN
15H45 – BUZANFAN DE GERÔNIMO
16H00 – TRIO DE O POETA
16H15 – PIPOCA ALEXANDRE PEIXE
16H30 – COMMANCHE DO PELÔ – PATRULHAS DO SAMBA E CONVIDADOS
17H00 – TRIO DO RUMPILEZZ
17H15 – ILÊ AIYÊ PIPOCA – BAND’AIYÊ
17H30 – 100 CENSURA
17H45 – MUZENZA
18H15 – FILHOS DO CONGO – PANTERA NEGRA + FILHOS DO CONGO
18H45 – TRIO DO COMCAR – FORRÓ NUMERO 1
19H30 – TRIO ARRASTÃO DA ALEGRIA
19H45 – TRIO DE RENATINHO DA BAHIA
20H00 – PROJETO MISTURAÊ – GABI MORAES, PINOTTE, CLAUDIA ASSIS, OS INTIMUS
20H15 – TRIO DA BANDA DH8
20H30 – TRIO DE VINI NOGUEIRA
Circuito Dodô (Barra Ondina)
15H30 – MICROTRIO IVAN HUOL – BANDA MICROTRIO
15H45 – TRIO DE JUAN E RAVENA
16H00 – CAMALEÃO – BELL MARQUES
16H30 – LARGADINHO – CLAUDIA LEITTE
17H00 – JAKÉ – ALICE MORAES /DOUGLAS GURY / BEIJO NA BOCA / BANDA JAKÉ
17H30 – BLOCO UAU – BABADO NOVO
18H00 – TRIO FEEERVO – BAILINHO DE QUINTA
18H15 – TRIO DE LUIZ CALDAS
18H30 – TRIO DE XAMÃ
18H45 – TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
19H00 – TRIO DE ESCANDURRAS
19H15 – TRIO DA TIMBALADA
19H30 – BANANA REGGAE
19H45 – BANDA A MULHERADA
20H00 – TRIO DE LEO SANTANA
20H15 – TÊ TÊ TÊ – 7KASSIO
20H15 – BLOCO DO CAJÁ – SWING DO T10
20H30 – BLOCO EXCLUSIVA – ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS
20H45 – TRIO DO LINCOLN
21H00 – TRIO DO HIAGO
21H15 – TRIO DO RAFA GOUVEIA
21H30 – TRIO DE LÁ FURIA
21H45 – PROJETO AXÉ DAS ANTIGAS – SR. WILSON
22H00 – TRIO DE ALINNE ROSA
22H15 – TRIO DE A DAMA
22H30 – TRIO DA COMCAR – CIDA MARTINEZ
Circuito Batatinha (Pelourinho)
RELIQUIAS AFRICANAS
VEM SAMBAR
AFRODESCENDENTE DA BAHIA – 18h
AMBIENTAL E ECOSSISTEMA – 18h15
FILHOS DE NANÃ – 18h30
KAMBALAGWANZE – 19h
KORIN NAGO – 19h15
MALCOLM X- 19h30
OBÁ DE XANGÔ – 19h30
OS NEGÕES – 20h
SAMBATERRAMAR – 20h15
SWING DO PELO – 20h45
TODO MENINO É UM REI – 21h
CONTRA FLUXO – RUA CHILE ATÉ CARLOS GOMES
FILHOS DE GANDHY
FILHAS DE GANDHY
TARRINDO DE Q
FILHOS DE JHÁ – 20h
Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina)
QUABALES- 10h
BLOCO JON JON KIDS-10h
BLOCO VOCÊ BEBEU-13h
ARRASTÃO AS PERVERSAS- 14h
BLOCO CORNO NORDESTINO- 15h
BLOCO JUNTE-SE- 16h
BLOCO ARRASTÃO DE VERÃO- 16h
BLOCO ELITE- 17h
BLOCO NORDESTE 40 GRAUS- 18h
BLOCO RB EXCLUSIVO- 19h
BLOCO PAGODE VERSADO- 20h
BLOCO FESTIGRE- 21h
BLOCO POSITIVE- 22h
Palco Brisa – ESPAÇO CULTURAL DA BARROQUINHA
19h00 – CANTORA DAI
20h00 – GIBI E SISTEMA PAGGOTRAP
21h30 – NÊSSA
23h00 – VANDAL