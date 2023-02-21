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Veja programação do último dia do Carnaval de Salvador

Leo Santana, Bell Marques e Daniela Mercury estão entre as atrações

Publicado terça-feira, 21 de fevereiro de 2023 às 12:04 h | Autor: Da Redação
Imagem ilustrativa da imagem Veja programação do último dia do Carnaval de Salvador
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Após muita festa, com foliões aproveitando para descarregar os dois anos sem folia, o Carnaval de Salvador chega ao final nesta terça-feira, 21, com seu último dia. O encerramento contará com atrações de peso, como Claudia Leitte, Luiz Caldas, Timbalada, Leo Santana, Bell Marques, Olodum, Saulo, Daniela Mercury, entre outros. A banda Parangolé puxa ainda o bloco 'As Muquiranas'. 

Confira a programação completa:

Circuito Osmar (Campo Grande)

12H15 – VAMOS NESSA – SAMBA DO PRETINHO + SAMBA VAMOS NESSA E CONVIDADOS

12H15 – PROJETO ESPECIAL ANIMOU GERAL – MR GALIZZA

12H30 – OLODUM PIPOCA

12H45 – PIPOCA DA BANDA MUDEI DE NOME

13H00 – PIPOCA DE DURVAL LELYS

13H15 – PIPOCA DE SAULO

13H30 – TRIO DO PSIRICO

13H45 – TRIO DA DANIELA MERCURY

14H00 – TRIO DE XANDDY HARMONIA

14H15 – TRIO DO LINCOLN

14H30 – TRIO DE LÁ FURIA

14H45 – TRIO DE LEO SANTANA

15H00 – AS MUQUIRANAS – PARANGOLÉ

15H30 – TRIO DE BROWN

15H45 – BUZANFAN DE GERÔNIMO

16H00 – TRIO DE O POETA

16H15 – PIPOCA ALEXANDRE PEIXE

16H30 – COMMANCHE DO PELÔ – PATRULHAS DO SAMBA E CONVIDADOS

17H00 – TRIO DO RUMPILEZZ

17H15 – ILÊ AIYÊ PIPOCA – BAND’AIYÊ

17H30 – 100 CENSURA

17H45 – MUZENZA

18H15 – FILHOS DO CONGO – PANTERA NEGRA + FILHOS DO CONGO

18H45 – TRIO DO COMCAR – FORRÓ NUMERO 1

19H30 – TRIO ARRASTÃO DA ALEGRIA

19H45 – TRIO DE RENATINHO DA BAHIA

20H00 – PROJETO MISTURAÊ – GABI MORAES, PINOTTE, CLAUDIA ASSIS, OS INTIMUS

20H15 – TRIO DA BANDA DH8

20H30 – TRIO DE VINI NOGUEIRA

Circuito Dodô (Barra Ondina)

15H30 – MICROTRIO IVAN HUOL – BANDA MICROTRIO

15H45 – TRIO DE JUAN E RAVENA

16H00 – CAMALEÃO – BELL MARQUES

16H30 – LARGADINHO – CLAUDIA LEITTE

17H00 – JAKÉ – ALICE MORAES /DOUGLAS GURY / BEIJO NA BOCA / BANDA JAKÉ

17H30 – BLOCO UAU – BABADO NOVO

18H00 – TRIO FEEERVO – BAILINHO DE QUINTA

18H15 – TRIO DE LUIZ CALDAS

18H30 – TRIO DE XAMÃ

18H45 – TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

19H00 – TRIO DE ESCANDURRAS

19H15 – TRIO DA TIMBALADA

19H30 – BANANA REGGAE

19H45 – BANDA A MULHERADA

20H00 – TRIO DE LEO SANTANA

20H15 – TÊ TÊ TÊ – 7KASSIO

20H15 – BLOCO DO CAJÁ – SWING DO T10

20H30 – BLOCO EXCLUSIVA – ENTRE NO CLIMA E CONVIDADOS

20H45 – TRIO DO LINCOLN

21H00 – TRIO DO HIAGO

21H15 – TRIO DO RAFA GOUVEIA

21H30 – TRIO DE LÁ FURIA

21H45 – PROJETO AXÉ DAS ANTIGAS – SR. WILSON

22H00 – TRIO DE ALINNE ROSA

22H15 – TRIO DE A DAMA

22H30 – TRIO DA COMCAR – CIDA MARTINEZ

Circuito Batatinha (Pelourinho)

RELIQUIAS AFRICANAS

VEM SAMBAR

AFRODESCENDENTE DA BAHIA – 18h

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA – 18h15

FILHOS DE NANÃ – 18h30

KAMBALAGWANZE – 19h

KORIN NAGO – 19h15

MALCOLM X- 19h30

OBÁ DE XANGÔ – 19h30

OS NEGÕES – 20h

SAMBATERRAMAR – 20h15

SWING DO PELO – 20h45

TODO MENINO É UM REI – 21h

CONTRA FLUXO – RUA CHILE ATÉ CARLOS GOMES

FILHOS DE GANDHY

FILHAS DE GANDHY

TARRINDO DE Q

FILHOS DE JHÁ – 20h

Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina)

QUABALES- 10h

BLOCO JON JON KIDS-10h

BLOCO VOCÊ BEBEU-13h

ARRASTÃO AS PERVERSAS- 14h

BLOCO CORNO NORDESTINO- 15h

BLOCO JUNTE-SE- 16h

BLOCO ARRASTÃO DE VERÃO- 16h

BLOCO ELITE- 17h

BLOCO NORDESTE 40 GRAUS- 18h

BLOCO RB EXCLUSIVO- 19h

BLOCO PAGODE VERSADO- 20h

BLOCO FESTIGRE- 21h

BLOCO POSITIVE- 22h

Palco Brisa – ESPAÇO CULTURAL DA BARROQUINHA

19h00 – CANTORA DAI

20h00 – GIBI E SISTEMA PAGGOTRAP

21h30 – NÊSSA

23h00 – VANDAL

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