Carnaval 2025: Camarote Club anuncia line-up do último dia de festa

O Camarote Club, na Barra-Ondina, anunciou a sua line-up completa no último dia do Carnaval 2025. Para animar a terça-feira, o espaço vai receber o cantor Alexandre Peixe, com o projeto ‘Axézin’, a banda percussiva Timbalada – liderada pela dupla Denny Denan e Buja Ferreira, Xanddy Harmonia e Danniel Vieira.

Na terça, o serviço terá 2h a mais de duração – indo das 18h às 7h. O camarote também oferece serviço all inclusive com bebidas premium e buffet, além de salão de beleza, maquiagem, customização e massagem.

O abadá é vendido sem taxas na loja oficial do Camarote Club, no 3º piso do Shopping da Bahia ou através do site. Mais informações no WhatsApp (71) 3052-6012.