Carnaval 2026: programação e ordem dos blocos são divulgadas

Trio elétrico no Carnaval de Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Prefeitura de Salvador divulgou a ordem dos desfiles nos circuitos oficiais do Carnaval de Salvador 2026. A programação reúne os blocos de corda, blocos afro, os trios ‘pipoca’, grupos independentes e demais entidades que participam da festa. A grade, no entanto, não está completa e pode sofrer ajustes.

As informações estão disponíveis no Diário Oficial de Salvador, que apresenta a ordem dos desfiles nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra/Ondina), Mestre Bimba, Sérgio Bezerra, Circuito das Águas (Itapuã), Contrafluxo e Batatinha (Pelourinho). Os horários específicos de cada atração não foram divulgados.



Confira

Programação do Circuito Batatinha - Pelourinho

12 de fevereiro – Quinta-feira

Toalha da Saudade; Expressão Negra; Korin Efandaraju de Odé; Nova Flor; Questão de Gosto; Bloco das Baianas; Filhos da Feira; Malcom X; Bloco de Reggae Axum; Samba Neguinho; Reggae a Paz; Tomalira; Samba de Panela.

13 de fevereiro – Sexta-feira

Mutuê; Amigos do Babá; Bombocado; Tô Aê; Corisco; Dandara; Agbara; Afro Liberdade; Namandu; Nosso Planeta; Filhos de Oxalá; Afoxé Pelourinho; Afoxé Preto Velho; Bloco Afro Palafitas; Afoxé Filhos de Jagun; Impacto Sonoro; Tamaios; Filhos de Onira; Blocão da Liberdade; Afoxé Xirê Loni; Afro Pop Kimbaila; Arrastão do Lobo Mall.

14 de fevereiro – Sábado

Sambetão; Bloco da Saudade; O Mangue; Oriobá; Laroyê Arriba; Swing do Pelô; Cabeça de Gelo; Chabisc; Filhos de Nanã; Filhas de Ghandy; Rodopiô; Alerta Mente Negra; Mulheres na Folia; Ginga e Remandiola; Tempero de Negro; Kizumba; Tambores e Cores; Mucun Gê; Com Esse Que Eu Vou; Mesa de Orgãs; Eterna Juventude.

15 de fevereiro – Domingo

Filhos de Ghandy; Filhas de Ghandy; Dança Bahia; Luaê; Idará; Filhos de Jhákero; Ver o Momo; Olorum Baba Mi; Samba de Roda; Carnapelô; Malcon X; Velha Guarda Negões; Leva Eu; Ayrá; Logum; Ska Reggae; Os Negões; Sambrasil; Namoral; Soweto; Curuzu City; Bankoma; Bloco BBG; Bloco Casa da Capoeira Pelourinho.

16 de fevereiro – Segunda-feira

Filhos de Korin Efan; Tempero de Negro; Kayala da Bahia; Afro Bogum; Laroyê Arriba; Mania de Samba; Rinsaba Mazá; Baba Afomam; Afoxé Ômo Izo; Arca do Axé; Alerta Mente Negra; Arayê; Jogo de Ifá; Bloco da Capoeira; Ylê Oya Ki Beleza; Sambetão; Filhos de Jha; Ginga do Negro; Abuse e Use; Filhos de Omolu; Corisco; Filhos de Ogum de Ronda; Bloco Afro Aguerê; Bloco Veteranos do Pelô.

17 de fevereiro – Terça-feira

Filhos de Ghandy; Filhas de Ghandy; Swing do Pelô; Alabê; Obá de Xangô; Kambalagwanze; Samba e Folia; Samba Terra Mar; Os Negões; Ambiental Ecossistema; Ilê Oya; Afrodescendentes da Bahia; Samba Com a Gente; Olorum Baba Mi; Pai Burokô; Povo de Santo; A Mulherada; Bloco Viber.

Programação do Contrafluxo - Rua Chile

12 de fevereiro – Quinta-feira

Namoral; Bloco Rodopiô; Bloco Cultural Netos de Ghandy; Corrente do Samba; Dança Bahia; Arca do Axé.

13 de fevereiro – Sexta-feira

Gera a Dois; O Bloco; Templo dos Orixás; Afoxé Laroyê Arriba; Os Negões; Boka Loka; Clube do Samba na Avenida.

14 de fevereiro - Sábado

Abuse e Use; Filhos de Korin Efan; Ginga de Negro; Axé Dadá; Quintal do Samba; Tô Aê; Bloco Cultural Netos de Ghandy.

15 de fevereiro - Domingo

Mutantes O Bloco; Filhos de Ghandy; Filhas de Ghandy; Furacão 2001; Kambalagwanze; Alabê; Filhos do Congo; Afro Liberdade.

16 de fevereiro - Segunda-feira

Dandara; Boka Louca; Okambi; Cabeça de Gelo; Chamego Afro; Aspiral do Reggae; Ijexá da Bahia; Kayala da Bahia.

17 de fevereiro - Terça-feira

Filhos de Ghandy; Filhas de Ghandy; Tá Rindo de Qô; Kambi; Filhos de Jha; Ambiental.

Programação do Circuito Osmar - Campo Grande

12 de fevereiro - Quinta-feira

Cortejo do Samba com Mariene de Castro e Convidados; A Mulherada; Alerta Geral; Pagode Total; Amor e Paixão; Bloco Afro Mangaggá; Bloco Capoeira; Afro Bankoma; Proibido Proibir; Bloco Fogueirão; Samba e Folia; Trio do Comcar; Samba Terramar; Reggae O Bloco.

13 de fevereiro - Sexta-feira

Polimania; Exclusiva do Samba; Bloco dos Servidores; Alvorada; Reduto do Samba; Olodum; Cortejo Afro; Filhos de Marujo; Samba Popular; Agente Faz Saúde; As Transformistas; Soweto; Trio do Comcar; BBG – Big Bloco do Guetho; Os Negões; Jogo de Ifá.

14 de fevereiro - Sábado

Infantil - Algodão Doce; Todo Menino é um Rei; Pequeno Príncipe de Airá; Ibeji; Zun Zun Mel; Happy; Gatos e Gatas.

Geral - Didá; Bloco da Saudade; As Muquiranas; Canelight; Projeto Especial Alegria, Alegria! Viva o Carnaval da Bahia!; Bola Cheia; Trio Armandinho, Dodô e Osmar; Me Deixe à Vontade; Baby Léguas; As Kuviteiras; Vem Sambar; Muzenza; Malê Debalê; Amigos do Cajá; Projeto Especial Bloco da Mobilidade; Trio do Comcar; Afro Bankoma; Mundo Negro; Jaké; Afinidade; Q Felicidade; Tô Aê; Ilê Aiyê; Araiyê.

15 de fevereiro - Domingo

Infantil - Algodão Doce; Ibeji; Exclusiva Infantil; Rataplan; Zun Zun Mel; Yayá Muxima.

Geral - Bloco dos Pierrots; Intercomanches do Pelô; Apaches; Muquisamba; Trio do Comcar; As Suburbanas; Os Negões; 100 Censura; Banana Reggae; Frenesi; Projeto Especial Pipoca do Reggae; Blocão da Liberdade; Ambiental Ecossistema; Bloco Pipoca da Diversidade; Ei Psiu – Respeite a Diversidade; Bloco Meu Samba.

16 de fevereiro - Segunda-feira

Infantil - Comanches; Zum Zum Mel; Estrela Kids.

Geral - Projeto Especial Animou Geral; Didá; Bloco da Saudade; As Muquiranas; Intermudança do Garcia; As Kuviteiras; Projeto Especial Nelson Rufino; Trio do Comcar; Arrastão do Mutantes; Bloco 2 da Gira; Ilê Aiyê; Milenar; Bloco Amigos do Cajá; Malê Debalê; Celebração na Palma da Mão; Afro Reggae Bahia; Kaiyala da Bahia.

17 de fevereiro - Terça-feira

Rataplan; Vamos Nessa; Bloco dos Pierrots; Olodum; Muquiranas; Intercomanche do Pelô; Vem Sambar Salvador; Trio do Comcar; Muzenza; Four Days; Filhos do Congo; Ilê Aiyê; 100 Censura; Tá Rindo de Q.

Programação do Circuito Dodô - Barra

12 de fevereiro - Quinta-feira

Bloco Baby Léguas; Bloco da Quinta; Bloco Fissura; Bloco Siri com Todi; Bloco Tô Ligado; Bloco Uaueu Vou; Bloco Os Mascarados; Bloco Cheiro/Yes; Trio do Comcar; Bloco Alô Inter; Bloco Araketu; Bloco Universitário; Bloco Nova Saga; Bloco Banana Reggae; Bloco BBG – Anos 80.

13 de fevereiro - Sexta-feira

Bloco Baby Léguas; Bloco Vumbora; Bloco Nana; Bloco Fissura; Bloco Tô Ligado; Bloco Siri com Todi; Bloco Blow Out; Bloco Timbalada; Eu Vou/Yes; Bloco dos Vaqueiros; Bloco Alô Inter; Trio do Comcar; Bloco Nu Outro.

14 de fevereiro - Sábado

Bloco Coruja; Bloco Vumbora; Bloco Eva; Bloco do Nana; Bloco Fissura; Bloco Timbalada; Bloco O Vale; Bloco Tô Ligado; Bloco Siri com Todi; Bloco Tá Rindo de Q; Bloco Alô Inter; Trio do Comcar; Bloco Ambiental Ecossistema; Bloco Alerta Prime; Bloco Cheiro/Yes.

15 de fevereiro - Domingo

Bloco Olodum; Bloco Camaleão; Bloco Fecundança; Bloco Largadinho; Bloco Daquele Jeito / Bloco da Torcida; Bloco Me Abraça; Bloco Crocodilo; Bloco Praieiro; Cortejo Afro; Bloco Ecológico Meio Ambiente; Trio do Comcar; Bloco Te Te Tê; Bloco A Mulherada; Bloco Universitário.

16 de fevereiro - Segunda-feira

Bloco Coruja; Bloco Camaleão; Bloco Filhos de Ghandy; Bloco Filhas de Ghandy; Bloco Me Abraça; Bloco Daquele Jeito / Bloco da Torcida; Bloco Crocodilo / Vem Comigo; Bloco Cortejo Afro; Bloco Vem Sambar; Projeto Especial Vem Sambar Salvador / Trio do Samba; Trio do Comcar; Bloco Ecológico Meio Ambiente; Bloco Praieiro; Bloco Jaké; Bloco Te Te Tê; Bloco Muzenza; Bloco Malê Debalê.

17 de fevereiro - Terça-feira

Bloco Camaleão; Bloco Largadinho; Bloco Jaké; Bloco Banana Reggae; Bloco Praieiro; Bloco Fissura; Bloco Malê Debalê; Bloco A Mulherada; Bloco Tê Tê Tê; Trio do Comcar; Bloco As Exclusivas LGBTQI+; Bloco Universitário.

Programação do Circuito Mestre Bimba - Nordeste de Amaralina

11 de fevereiro - Quarta-feira

Projeto Samba da Amizade; Nucana; As Donzelas; Bloco Sedução do Samba; Bloco Swing Afro Magia; Afoxé Bamboxê; Bloco Arrastão dos Canibais.

12 de fevereiro - Quinta-feira

Bloco Trio e Banda Louvor Bahia; Bloco Complexo do Samba; Bloco Asa Surf Reggae Pela Paz; Bloco DM de Boa / Bar do Bife; Bloco As Direitinhas; Bloco R9; Bloco Baile Black; Bloco As Dondoletes; Bloco Samba Mainha; Bloco Colar de Conchas; Bloco Meninos da Vila; Bloco Desembola

13 de fevereiro - Sexta-feira

Arrastão Favelinha Kids; Os Toalhas; Prevenção / Arrastão Cultural; Arrastão Rezenha dos Coroas; Bloco Merendas; Bloco Nossa Identidade; Bloco Saber de Quê; Q G O Bloco; Bloco Fura Olho; Bloco Miame; Bloco Zum Zum Zum.

14 de fevereiro - Sábado

Trovãozinho; Furacão Kids; Arrastão Os Canalhas; Bloco Bregaleira; Bloco Afro e Arte; Bloco É Pra Lá Que Vai; Bloco Sou + de Ir; Bloco Boqueirão; Bloco As Amantes do Nordeste; Bloco Kupula Unida; Bloco Samba Nordeste; Bloco Samba da Vela; Bloco VIP e Folia.

15 de fevereiro - Domingo

Bloco Pirulito; Arrastão Ruma; Bloco Oz Cobrões; Bloco As Pagodeiras; Bloco do Benny; Bloco Sem Miséria; Bloco Tudo de Bhom; Bloco Lá Privillege; Bloco Arte Kizumba.

16 de fevereiro - Segunda-feira

Bloco Balaozinho; Bloco As Nordestinas; Arrastão O Bloquinho da Olaria; Bloco As Quase Perfeitas; Bloco Sei Lá Yes; Bloco Filosofia do Reggae; Bloco Segue o Fluxo; Bloco Afro Tambor; Bloco Tem Folia; Bloco As Piriguetes; Bloco Biribaba; Bloco Samba do Gordinho; Bloco Acaba Nada.

17 de fevereiro - Terça-feira

Quabales; Jonh Jonh Kids; Bloco Você Bebeu; Arrastão Super Poderosas; Bloco RB Exclusive; Bloco Corno Nordestino; Bloco Junte-se; Bloco Elite; Bloco 40 Graus; Bloco Os Piratas; Bloco Ubuntu; Bloco Tentação; Bloco Positivo.

Programação do Circuito Sérgio Bezerra - Barra

11 de feveireiro - Quarta-feira

Barra Xupisco; Concentra + Não Sai; Quero Mais; Pinguço; Cacha Sambiero Caldo; Amigos do Mestre; Bloco da Faixa; Bloco Chuveirão; Hoje Eu Posso; Arquiloucura; A Barca Tricolor; Mulheres no Comando; Sabidolândia; Habeas Copos; Ssaideira; Contaminando Pela Picuinha; 100 Comentários; Summer.

Programação Circuito das Águas - Itapuã

12 de fevereiro - Quinta-feira

Samba Itapuã; As Porretes; Novinhas; Chaveirinho do Arrocha; Sky Reggae; Vem Sambar.

13 de fevereiro - Sexta-feira

Banda Release; Pagode do RT; Arrastão da Beat XXI; Pinaúna Power; As Lazinhas; Coquetel Baiano; Bloco dos Amigos.

14 de fevereiro - Sábado

Os Forrozeiros; Baleia Rosa do Amor; Arrastão do Jenipapeiro; Os Itapuãzeiros.

15 de fevereiro - Domingo

Itapuã Black e Convidados; Muvuca do Pedaço; Malezinho; Porcelanato; Favela é Massa; Bloco Infantil – Emília; Samba Beleza

16 de fevereiro - Segunda-feira

Cortejo do Abaeté; Bloco Afro Malê Debalê; Ecoar; O Mangue; Arerê Itapuãnzeiro; Banda Oxeturá; Fala Negão; Mulheres Que Incentivam na Contramão; Os Tabaréus; Bloco Afro Korin Nagô; Bloco da Capoeira

17 de fevereiro - Terça-feira

Kimbaila; A Penela; Pipocadson