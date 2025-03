Carnaval de Salvador: posto atua no atendimento de crimes sexuais

Posto conta com equipe especializada para o atendimento dos foliões - Foto: Jefferson Machado/GOVBA

Pela primeira vez, a Polícia Civil da Bahia implementa um Posto de Atendimento a Crimes Sexuais dentro do circuito do Carnaval. O posto está localizado na Avenida Milton Santos, no circuito Barra/Ondina. A iniciativa inovadora busca oferecer acolhimento imediato às vítimas, coletar provas, preservar locais de ocorrência e iniciar diligências investigativas de forma rápida e eficiente. O posto contará com uma equipe especializada, pronta para identificar vestígios, ouvir relatos e garantir os primeiros procedimentos de Polícia Judiciária.

A delegada Patrícia Barreto destacou a importância do serviço para a segurança dos foliões: “Nós temos esse ano essa inovação. É uma equipe de pronto-emprego para início de investigação no próprio circuito do Carnaval. E esse público envolve qualquer pessoa, então não é restrito a mulher. Essa é mais uma das ações que garantem a segurança do folião, dos turistas, de quem visita a nossa Bahia e o maior Carnaval do mundo”.

Ela reforçou ainda o compromisso da Polícia Civil em proteger foliões de todos os perfis: “Nós existimos com essa missão, de garantir que inclusive aquelas pessoas que estão em grupos vulneráveis tenham a certeza de que podem curtir a folia com alegria e tranquilidade, sabendo que há uma equipe especializada para atendê-las.”

Sensação de segurança e acolhimento

Para quem curte a festa, a presença de um posto especializado representa um avanço significativo. A médica Dandara Carvalho elogiou a medida, lembrando que assédios e agressões ainda são uma realidade. “O Carnaval por muito tempo teve uma conotação machista. Alguns blocos já sofreram denúncias de assédio, melhoraram, mas podem melhorar ainda mais. Ter essa iniciativa é muito importante. Toda mulher já sofreu, independente de roupa, cor ou comportamento. Eu já sofri agressões verbais e tentativas de contato físico, e é extremamente desconfortável”.

Dandara também pontuou a necessidade de mudar a mentalidade sobre a segurança feminina nos espaços públicos: “Eu estou só com a minha amiga hoje, mas muitas vezes saímos com medo. E aí pensamos: ‘Ah, tenho que sair com meu namorado, com meu irmão, com alguém que possa me defender’. Mas, eu não preciso que ninguém me defenda, eu preciso que as pessoas me respeitem. Então, acho de extrema importância um posto especializado para cuidar de algo tão sério”.

A psicóloga Samanta Cassemiro reforçou a importância do acolhimento proporcionado pela iniciativa: “Essa iniciativa dá uma sensação de segurança e de acolhimento. Porque a gente espera não precisar do posto, mas, caso aconteça, sabemos onde buscar ajuda.”

Ela destacou ainda que a existência do serviço permite que mais pessoas aproveitem a festa com tranquilidade: “Me sinto segura porque o espaço é nosso. A gente tem que ocupar. O medo não pode nos impedir de viver esse momento de alegria. Ter um posto que garante essa segurança faz toda a diferença para que a gente possa curtir sem medo.”

A implementação do Posto de Atendimento a Crimes Sexuais reforça o compromisso da Bahia com um Carnaval mais seguro, onde todos possam aproveitar a festa sem medo e com respeito.