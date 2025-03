No passinho do abençoado: bloco gospel aparece no circuito Batatinha

Bloco no circuito Batatinha, no Pelourinho - Foto: Rebeca Nacimento | Ag. A TARDE

Pela 24ª vez, o bloco Sal da Terra esteve no Carnaval de Salvador. Misturando pessoas de várias congregações, dezenas de pessoas, em especial jovens, curtiam o som do funk que saia do palco.

Em conversa com o idealizador do bloco, o pastor Ubirajara Gomes, da Igreja Missionária da Independência, que fica no bairro de Nazaré, ele revelou que tem uma missão em meio a festa da carne.

"Estamos aqui com uma missão: trazer a mensagem de Jesus para o Carnaval. E qual é a mensagem? A mensagem da salvação, da alegria verdadeira, paz verdadeira", declarou.

Enquanto o funk gospel rolava no palco, o líder espiritual seguiu falando sobre a sua missão. "A gente entende que as pessoas que estão aqui necessitam ouvir essa mensagem, por isso a gente vem no carnaval", completou.

| Foto: Lucas Vieira | Ag. A TARDE

A integrante do projeto Rebeca Caldas falou um pouquinho da importância de ocupar a folia soteropolitana. "A gente sabe que nesse ambiente tem muitas pessoas que estão em situação, às vezes, depressivas, pessoas que estão em vulnerabilidade e aí a igreja tem esse papel de resgatar pessoas dessas situações", afirmou Rebeca.