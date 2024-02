Carnaval do Grupo A TARDE tem mais de 13 milhões de visualizações | A TARDE

Rodeada de expectativa, a cobertura de Carnaval realizada pelo Grupo A TARDE foi um grande sucesso. Desde o pré-carnaval até o tradicional Arrastão na Quarta-Feiras de Cinzas, os portais A TARDE e MASSA! tiveram 13 milhões de visualizações.

Os veículos da empresa fizeram cobertura em tempo real dTos principais acontecimentos nos circuitos e avenidas, desde a festa de Yemanjá, passando por Fuzuê, Furdunço, Melhor Segunda feira do mundo, Pipoco e Habeas Copos, até culminar nos sets dias de folia, aí incluído o Arrastão.

Foram, ao todo, 3 milhões de seguidores engajados na cobertura digital de A TARDE, MASSA!e seus respectivos canais no Instagram, Facebook e X (antigo twitter), além do YouTube. Em relação ao mesmo período do ano passado, os dois portais tiveram um crescimento superior a 320% no número de usuários e 70% mais páginas visualizadas.

Para atingir essas estatísticas tão expressivas, uma megaoperação foi montada. Ao todo, a empresa teve mais de 100 funcionários atuando nos dias da folia, somando os veículos impressos e digitais, equipe de redes, núcleo audiovisual, além de outros setores importantes para o desempenho da cobertura.

"Mais uma vez as equipes do Grupo A TARDE trouxeram um amplo painel de tudo que movimentou os dias de festa. Este ano, com uma integração bem vibrante entre todas as nossas plataformas, o que resulta nos melhores conteúdos para a nossa audiência", afirmou o diretor-executivo de redação, Luiz Lasserre.

"A cobertura do Carnaval do Grupo A TARDE, sem dúvida alguma, conseguiu fazer o leitor participar da folia com informação em tempo real e com credibilidade, que é o que sustenta nossa marca", acrescentou Caroline Gois, diretora do núcleo digital da empresa.

Música do Carnaval e AtlasIntel

Outra novidade também deste ano foi novamente a parceria com a AtlasIntel, instituto responsável por cravar o resultado das eleições de 2022, responsável pela pesquisa de Música do Carnaval 2024. Novamente, o Instituto acertou e o título de hit da folia ficou com 'Macetando', da cantora Ivete Sangalo.

Com 63,7% dos votos, a música de Veveta, composta em parceria com Luciano Chaves e Samir Trindade e participação de Ludmila, registrou ampla distância para a segunda colocada, “Perna Bamba”, de Parangolé e Léo Santana (24,8%). “Liquitiqui”, de Claudia Leitte, apareceu com 7,2% da preferência, enquanto “Bota pra virar”, de Igor Kannário, foi a quarta mais votada, com 1,8%.

"Os portais conseguiram também sair na frente com o resultado de Melhor Música do Carnaval, garantindo a lisura e transparência dos resultados de uma pesquisa e não de uma enquete. Pesquisa esta, validada pela bagagem e credibilidade da AtlasIntel, que junto com o Grupo A TARDE pilotaram essa ação", completou Caroline.