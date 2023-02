Carnaval em 2024 vai começar um dia após a festa de Iemanjá; confira

O calendário de festas baianas em 2024 será um verdadeiro festival. Se em 2023 houve pouco mais de uma semana entre a festa de Iemanjá, que acontece no Rio Vermelho, e o Fuzuê, festa que antecede o Carnaval, no próximo ano a coisa será diferente.

Isso porquê a festa da Rainha do Mar cairá na sexta-feira anterior ao sábado do Fuzuê. No domingo, 4, será o dia do Furdunço e, na terça-feira, 6, será a vez do Pipoco, e, na quarta, acontecerá o Habeas Copus.

Em 2024 a abertura oficial do Carnaval acontecerá no dia 8 de fevereiro e a festa segue nos dias seguintes. Desta forma, o período oficial de Carnaval seguirá nos dias 09 (sexta-feira), 10 (sábado), 11 (domingo), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira).

No dia 14 as festas são encerradas com o Tradicional arrastão da quarta-feira de cinzas. Para quem não pretende perder nenhum dia de festa, a dica é se preparar para aguentar o pique, que será intenso.