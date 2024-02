Claudia Leitte convida Juliette para cantar no próximo Carnaval | A TARDE

A cantora Claudia Leitte convidou Juliette para cantar junto com ela no trio no carnaval do próximo ano, em Salvador. As duas fizeram uma participação especial no Band Folia na noite desta terça-feira, 8, no circuito Barra/Ondina.

"Ô Juliette, eu quero cantar com você no trio ano que vem, viu? Juliette já esteve aqui ano passado e quero ela comigo ano que vem. Pode ficar na casa de Ivete, na minha casa, não tem problema" disse.

>> Foliões inovam nas fantasias no Carnaval de Salvador

A vencedora do BBB21, por sua vez, agradeceu o convite e disse amar o carnaval de Salavador. Juntas, elas cantaram no camarote Band Folia o clássico Largadinho, de Claudia Leitte.

Homenagem

Neste último dia de carnaval, Claudinha se emocionou ao receber o prêmio do Band Folia de Melhor Cantora. A artista agradeceu aos fãs pelo feito.

"Primeiro eu agradeço,mas eu quero dedicar esse prêmio tão lindo a esse mar de gente tão lindo. Vocês sabem da minha história. A gente se esforça muito para fazer o que a gente faz em cima do trio. Então quando tem qualquer sorriso a gente já fica feliz, mas isso aqui, deixa a gente em êxtase. Obrigada minha banda, equipe técnica, minha família", disse a artista, que levou uma multidão no comando do bloco Largadinho.