Com Bell Marques, Bloco Camaleão anuncia venda de últimos abadás

Abadás estão sendo vendidos na Central do Carnaval - Foto: Divulgação

O Bloco Camaleão anunciou a venda dos últimos abadás disponíveis. O bloco desfila três dias no circuito Barra/Ondina ao som de Bell Marques.

Celebrando os 40 anos da axé music, o Camaleão vai animar o domingo, a segunda e a terça. Bell promete embalar os foliões com canções como ‘Voa Voa’, ‘Selva Branca’, ‘Cabelo Raspadinho’, ‘Diga Que Valeu’ e muitos outros hits que fazem parte da nação de fãs do bloco.

Os abadás estão sendo vendidos na Central do Carnaval, no 3º piso do Shopping da Bahia ou através do site.