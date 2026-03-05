Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV

Transmissão do A TARDE Folia foi apresentada por Marrom e Silvana Freire - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Depois de registrar mais de 120 milhões de visualizações nas plataformas digitais, a cobertura do Carnaval de Salvador pelo projeto A TARDE Folia se estabeleceu como um verdadeiro fenômeno também na televisão. Dados de audiência consolidados pela Claro TV, referentes à transmissão no Canal 530 (LIKE HD), confirmam o sucesso da operação: durante os dias da festa, a audiência do canal praticamente quadruplicou, registrando um aumento de quase 400%.

A transmissão, realizada do Hotel Monte Pascoal, na Barra, foi comandada por Silvana Freire e Osmar Martins, o Marrom, nomes fortes do jornalismo baiano. Para garantir as cinco horas de muita música e informação, a operação mobilizou um time de cerca de 100 profissionais, incluindo os repórteres Adriana Amada, Brenda Viana, Giovanna Rimola e Jonathas Brito. O A TARDE Folia também marcou presença no Circuito Osmar (Campo Grande), sempre com reportagem in loco e acompanhando as apresentações musicais.

O levantamento, que analisou o período da transmissão ao vivo, de 12 a 15 de fevereiro, aponta que o público consumiu massivamente o conteúdo gerado nos circuitos. Ao todo, foram mais de 11,8 milhões de minutos assistidos pelos assinantes. Desse montante impressionante, mais de 4,8 milhões de minutos foram consumidos através das caixas (decodificadores) com tecnologia 4K, enquanto os aparelhos HD somaram mais de 6,9 milhões de minutos de exibição da folia.

O salto percentual evidencia a força do conteúdo carnavalesco para o telespectador, especialmente quando comparado à média de consumo do canal nas três semanas que antecederam a festa e na semana posterior. O pico de 375% de aumento ocorreu justamente entre os usuários de decodificadores 4K. Já entre os assinantes com equipamentos HD, o crescimento da audiência bateu a expressiva marca de 222%.

Além do tempo de tela, o alcance da transmissão do A TARDE Folia se expandiu para centenas de milhares de lares. A métrica de "caixas únicas", que representa o número de decodificadores individuais acessando o canal em cada residência, deu um salto considerável. Partindo de uma média de cerca de 90 mil aparelhos sintonizados em períodos comuns, o canal ultrapassou a marca de 500 mil acessos somados (entre tecnologias HD e 4K) durante o Carnaval, indicando um altíssimo nível de engajamento do público com a programação.

Os índices alcançados durante os dias de festa consolidam a força da transmissão do A TARDE Folia na TV fechada. O volume de lares sintonizados reforça a demanda do telespectador pela cobertura do circuito baiano, encerrando o projeto deste ano com a garantia de uma audiência consolidada e projetada para o próximo Carnaval. Vale lembrar que a cobertura completa, com os shows, debates e entrevistas, está disponível no canal oficial A TARDE Play no YouTube.

