Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO ABSOLUTO

Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV

Transmissão do Grupo A TARDE da cobertura do Carnaval de Salvador no Canal 530 (LIKE HD) registrou engajamento histórico

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

05/03/2026 - 14:42 h | Atualizada em 05/03/2026 - 15:44

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Transmissão do A TARDE Folia foi apresentada por Marrom e Silvana Freire
Transmissão do A TARDE Folia foi apresentada por Marrom e Silvana Freire -

Depois de registrar mais de 120 milhões de visualizações nas plataformas digitais, a cobertura do Carnaval de Salvador pelo projeto A TARDE Folia se estabeleceu como um verdadeiro fenômeno também na televisão. Dados de audiência consolidados pela Claro TV, referentes à transmissão no Canal 530 (LIKE HD), confirmam o sucesso da operação: durante os dias da festa, a audiência do canal praticamente quadruplicou, registrando um aumento de quase 400%.

A transmissão, realizada do Hotel Monte Pascoal, na Barra, foi comandada por Silvana Freire e Osmar Martins, o Marrom, nomes fortes do jornalismo baiano. Para garantir as cinco horas de muita música e informação, a operação mobilizou um time de cerca de 100 profissionais, incluindo os repórteres Adriana Amada, Brenda Viana, Giovanna Rimola e Jonathas Brito. O A TARDE Folia também marcou presença no Circuito Osmar (Campo Grande), sempre com reportagem in loco e acompanhando as apresentações musicais.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Novo circuito, ordem dos desfiles e trios: Carnaval 2027 começa a ser discutido
"O Carnaval consolidou a Bahia como destino turístico-cultural", diz Sufotur
Blocos e camarotes de Salvador iniciam vendas para o Carnaval de 2027; veja valores

O levantamento, que analisou o período da transmissão ao vivo, de 12 a 15 de fevereiro, aponta que o público consumiu massivamente o conteúdo gerado nos circuitos. Ao todo, foram mais de 11,8 milhões de minutos assistidos pelos assinantes. Desse montante impressionante, mais de 4,8 milhões de minutos foram consumidos através das caixas (decodificadores) com tecnologia 4K, enquanto os aparelhos HD somaram mais de 6,9 milhões de minutos de exibição da folia.

O salto percentual evidencia a força do conteúdo carnavalesco para o telespectador, especialmente quando comparado à média de consumo do canal nas três semanas que antecederam a festa e na semana posterior. O pico de 375% de aumento ocorreu justamente entre os usuários de decodificadores 4K. Já entre os assinantes com equipamentos HD, o crescimento da audiência bateu a expressiva marca de 222%.

Além do tempo de tela, o alcance da transmissão do A TARDE Folia se expandiu para centenas de milhares de lares. A métrica de "caixas únicas", que representa o número de decodificadores individuais acessando o canal em cada residência, deu um salto considerável. Partindo de uma média de cerca de 90 mil aparelhos sintonizados em períodos comuns, o canal ultrapassou a marca de 500 mil acessos somados (entre tecnologias HD e 4K) durante o Carnaval, indicando um altíssimo nível de engajamento do público com a programação.

Os índices alcançados durante os dias de festa consolidam a força da transmissão do A TARDE Folia na TV fechada. O volume de lares sintonizados reforça a demanda do telespectador pela cobertura do circuito baiano, encerrando o projeto deste ano com a garantia de uma audiência consolidada e projetada para o próximo Carnaval. Vale lembrar que a cobertura completa, com os shows, debates e entrevistas, está disponível no canal oficial A TARDE Play no YouTube.

Confira registros do Carnaval 2026:

  • Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV
    |
  • Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV
    |
  • Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV
    |
  • Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV
    |
  • Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV
    |
  • Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV
    |
Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV Com mais de 11 milhões de minutos assistidos, A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A Tarde folia Claro TV observatório a tarde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Transmissão do A TARDE Folia foi apresentada por Marrom e Silvana Freire
Play

Cantor para trio, faz declaração e chora após um mês sem ver a namorada

Transmissão do A TARDE Folia foi apresentada por Marrom e Silvana Freire
Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

Transmissão do A TARDE Folia foi apresentada por Marrom e Silvana Freire
Play

Reconhecimento facial ajuda a prender mais de 60 foragidos no Carnaval

Transmissão do A TARDE Folia foi apresentada por Marrom e Silvana Freire
Play

Amor, sofrência e multidão: arrocha toma conta do Campo Grande

x