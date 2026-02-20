Menu
CARNAVAL
MAS JÁ?

Blocos e camarotes de Salvador iniciam vendas para o Carnaval de 2027; veja valores

Já estão disponíveis blocos puxados por artistas como Bell Marques, Léo Santana e Durval Lelys

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/02/2026 - 10:49 h | Atualizada em 20/02/2026 - 11:27

Blocos e camarotes já iniciaram as vendas para o Carnaval de Salvador de 2027. Entre as atrações com abadás disponíveis estão blocos puxados por artistas como Bell Marques, Léo Santana e Durval Lelys.

Já os camarotes, como o Club e Glamour, iniciaram as chamadas vendas “às escuras”, que acontece quando os ingressos são comercializados antes mesmo do anúncio oficial das atrações que irão se apresentar.

Leia Também:

Timbalada e mais: saiba onde curtir a ressaca do carnaval em Salvador
Quase 2 milhões: Metrô bate recorde histórico de passageiros no Carnaval
Carnaval do Centro Histórico reúne mais de 600 mil foliões em 2026

Confira abaixo a lista de blocos à venda:

BLOCO DA QUINTA

  • Atração: Bell Marques
  • Dia: 4 de fevereiro (quinta-feira)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 990

VUMBORA

  • Atração: Bell Marques
  • Dia: 5 de fevereiro (sexta-feira)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 1.090

VUMBORA

  • Atração: Bell Marques
  • Dia: 6 de fevereiro (sábado)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 1.240

CAMALEÃO

  • Atração: Bell Marques
  • Dia: 7 de fevereiro (domingo)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 1.990

CAMALEÃO

  • Atração: Bell Marques
  • Dia: 8 de fevereiro (segunda-feira)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 1.790

CAMALEÃO

  • Atração: Bell Marques
  • Dia: 9 de fevereiro (terça-feira)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 1.490

ME ABRAÇA

  • Atração: Durval Lelys
  • Dia: 7 de fevereiro (domingo)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 880

ME ABRAÇA

  • Atração: Durval Lelys
  • Dia: 8 de fevereiro (segunda-feira)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 840

VEM COM O GIGANTE

  • Atração: Léo Santana
  • Dia: 5 de fevereiro (sexta-feira)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 490

VEM COM O GIGANTE

  • Atração: Léo Santana
  • Dia: 6 de fevereiro (sábado)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 590

BLOCO EVA

  • Atração: Banda Eva
  • Dia: 6 de fevereiro (sábado)
  • Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
  • Preço: R$ 440

Confira abaixo a lista de camarotes à venda:

CAMAROTE CLUB

  • Dia: entre 4 (quinta) e 9 de fevereiro (terça-feira)
  • Preço feminino: R$ 1.100 e R$ 1.200 (por dia) | Acesso todos os dias: R$ 6.440
  • Preço masculino: entre R$ 1.400 e R$ 1.500 (por dia) | Acesso todos os dias: R$ 8.096

CAMAROTE GLAMOUR

  • Dia: entre 5 (sexta) e 9 de fevereiro (terça-feira)
  • Preço: entre R$ 650 e R$ 750 (por dia) | Acesso todos os dias: R$ 3.200

x