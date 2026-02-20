Blocos e camarotes de Salvador iniciam vendas para o Carnaval de 2027; veja valores

Siga o A TARDE no Google

Blocos e camarotes já iniciaram as vendas para o Carnaval de Salvador de 2027. Entre as atrações com abadás disponíveis estão blocos puxados por artistas como Bell Marques, Léo Santana e Durval Lelys.

Já os camarotes, como o Club e Glamour, iniciaram as chamadas vendas “às escuras”, que acontece quando os ingressos são comercializados antes mesmo do anúncio oficial das atrações que irão se apresentar.

Confira abaixo a lista de blocos à venda:

BLOCO DA QUINTA

Atração: Bell Marques

Dia: 4 de fevereiro (quinta-feira)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 990

VUMBORA

Atração: Bell Marques

Dia: 5 de fevereiro (sexta-feira)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 1.090

VUMBORA

Atração: Bell Marques

Dia: 6 de fevereiro (sábado)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 1.240

CAMALEÃO

Atração: Bell Marques

Dia: 7 de fevereiro (domingo)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 1.990

CAMALEÃO

Atração: Bell Marques

Dia: 8 de fevereiro (segunda-feira)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 1.790

CAMALEÃO

Atração: Bell Marques

Dia: 9 de fevereiro (terça-feira)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 1.490

ME ABRAÇA

Atração: Durval Lelys

Dia: 7 de fevereiro (domingo)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 880

ME ABRAÇA

Atração: Durval Lelys

Dia: 8 de fevereiro (segunda-feira)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 840

VEM COM O GIGANTE

Atração: Léo Santana

Dia: 5 de fevereiro (sexta-feira)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 490

VEM COM O GIGANTE

Atração: Léo Santana

Dia: 6 de fevereiro (sábado)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 590

BLOCO EVA

Atração: Banda Eva

Dia: 6 de fevereiro (sábado)

Circuito: Dodô (Barra - Ondina)

Preço: R$ 440

Confira abaixo a lista de camarotes à venda:

CAMAROTE CLUB

Dia: entre 4 (quinta) e 9 de fevereiro (terça-feira)

Preço feminino: R$ 1.100 e R$ 1.200 (por dia) | Acesso todos os dias: R$ 6.440

Preço masculino: entre R$ 1.400 e R$ 1.500 (por dia) | Acesso todos os dias: R$ 8.096

CAMAROTE GLAMOUR