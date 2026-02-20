MAS JÁ?
Blocos e camarotes de Salvador iniciam vendas para o Carnaval de 2027; veja valores
Já estão disponíveis blocos puxados por artistas como Bell Marques, Léo Santana e Durval Lelys
Por Edvaldo Sales
Blocos e camarotes já iniciaram as vendas para o Carnaval de Salvador de 2027. Entre as atrações com abadás disponíveis estão blocos puxados por artistas como Bell Marques, Léo Santana e Durval Lelys.
Já os camarotes, como o Club e Glamour, iniciaram as chamadas vendas “às escuras”, que acontece quando os ingressos são comercializados antes mesmo do anúncio oficial das atrações que irão se apresentar.
Confira abaixo a lista de blocos à venda:
BLOCO DA QUINTA
- Atração: Bell Marques
- Dia: 4 de fevereiro (quinta-feira)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 990
VUMBORA
- Atração: Bell Marques
- Dia: 5 de fevereiro (sexta-feira)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 1.090
VUMBORA
- Atração: Bell Marques
- Dia: 6 de fevereiro (sábado)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 1.240
CAMALEÃO
- Atração: Bell Marques
- Dia: 7 de fevereiro (domingo)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 1.990
CAMALEÃO
- Atração: Bell Marques
- Dia: 8 de fevereiro (segunda-feira)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 1.790
CAMALEÃO
- Atração: Bell Marques
- Dia: 9 de fevereiro (terça-feira)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 1.490
ME ABRAÇA
- Atração: Durval Lelys
- Dia: 7 de fevereiro (domingo)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 880
ME ABRAÇA
- Atração: Durval Lelys
- Dia: 8 de fevereiro (segunda-feira)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 840
VEM COM O GIGANTE
- Atração: Léo Santana
- Dia: 5 de fevereiro (sexta-feira)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 490
VEM COM O GIGANTE
- Atração: Léo Santana
- Dia: 6 de fevereiro (sábado)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 590
BLOCO EVA
- Atração: Banda Eva
- Dia: 6 de fevereiro (sábado)
- Circuito: Dodô (Barra - Ondina)
- Preço: R$ 440
Confira abaixo a lista de camarotes à venda:
CAMAROTE CLUB
- Dia: entre 4 (quinta) e 9 de fevereiro (terça-feira)
- Preço feminino: R$ 1.100 e R$ 1.200 (por dia) | Acesso todos os dias: R$ 6.440
- Preço masculino: entre R$ 1.400 e R$ 1.500 (por dia) | Acesso todos os dias: R$ 8.096
CAMAROTE GLAMOUR
- Dia: entre 5 (sexta) e 9 de fevereiro (terça-feira)
- Preço: entre R$ 650 e R$ 750 (por dia) | Acesso todos os dias: R$ 3.200
