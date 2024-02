É ela! Joice Rocha sobe no trio com Ivete e ganha 1º contrato de show | A TARDE

Promessa feita é promessa cumprida! Após anunciar que chamaria Joice Rocha para subir ao trio no carnaval, Ivete Sangalo levou a cantora para dar uma “palhinha” no desfile do Bloco Coruja no circuito Dodô (Barra/Ondina) neste sábado, 10. Joice viralizou nas redes sociais depois de postar um vídeo interpretando o hit de “Mainha”, 'Macetando'.

>>> Antes mesmo de cantar com Ivete, Joice Rocha já vê a vida mudar

Juntas elas cantaram “Morango do Nordeste”, um dos maiores sucessos da sofrência. Ivete não poupou elogios à Joice. “Isso é que é uma voz”, derreteu-se Veveta. Na sequência, o encontro foi embalado pelo sucesso mais esperado: “Macetando”.

Ainda durante a performance, Joice ganhou um presentão: o primeiro contrato de show para se apresentar no evento 10 horas de Arrocha. Mas isso não foi tudo: Ivete dará a banda que vai acompanhar a artista e prometeu que se estiver em Salvador no dia, fará uma participação no show de Joice. “Se eu entrar vão ser 10 horas e meia”, brincou Mainha. "Te amo!", agradeceu Joice.

Confira o momento:





Reprodução | TVE Bahia