A Prefeitura de São Paulo não conseguiu atrair empresas interessadas em patrocinar o Carnaval de Rua de 2027. O pregão lançado pela gestão Ricardo Nunes (MDB), que estabeleceu R$ 40 milhões como valor mínimo para a concessão, terminou sem nenhuma proposta.

A concorrência previa um pacote maior do que o dos anos anteriores, com a inclusão de um novo eixo de megablocos. A iniciativa está relacionada aos planos da administração municipal de realizar um megashow na avenida Paulista durante o pré-Carnaval, com atrações internacionais.

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O resultado representa um obstáculo para os planos da prefeitura, especialmente porque a Ambev, tradicional patrocinadora da festa paulistana, também não participou da disputa.

Ambev fica fora da concorrência

A ausência da cervejaria chama atenção porque a empresa costuma assumir a operação comercial do Carnaval de São Paulo. Desta vez, porém, a companhia justificou que não apresentou proposta por causa das condições previstas no edital.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a companhia afirmou:

“A Ambev é parceira histórica do Carnaval de Rua de São Paulo e tem interesse em continuar contribuindo para viabilizar uma das maiores festas populares do país. A Companhia optou por não participar do pregão neste momento, diante das condições previstas no atual edital.”

A abertura dos envelopes ocorreu na semana passada e, conforme registrado na ata do pregão, nenhuma empresa apresentou lance.



O modelo de concessão envolve mais do que a exposição de marcas. A empresa vencedora teria exclusividade na comercialização de bebidas alcoólicas, além de ficar responsável pelo cadastramento de ambulantes e pela distribuição dos produtos durante a festa.

A complexidade da operação ajuda a explicar por que a Ambev costuma ser a única concorrente. Nas edições anteriores, a cervejaria pagava o valor mínimo estabelecido pela prefeitura e, posteriormente, negociava cotas de patrocínio com outras marcas.

No Carnaval passado, por exemplo, a empresa desembolsou R$ 29,221 milhões e revendeu cinco das dez cotas de patrocinador oficial que havia adquirido. Para 2027, entretanto, o edital permite apenas quatro copatrocinadoras, reduzindo as possibilidades de recuperar o investimento.

Megashow na Paulista entra no pacote

O aumento do valor mínimo, que passou para R$ 40 milhões, foi justificado pela prefeitura com a inclusão de um novo eixo estruturante de megablocos e a expectativa de ampliar a escala, o alcance e a exposição das marcas.

Embora o documento não especifique onde ficará esse novo eixo, os planos de realizar um megashow na avenida Paulista durante o pré-Carnaval ajudam a entender a proposta.

A expectativa, segundo informações divulgadas pela CBN, é que a empresa responsável pelo patrocínio contrate um trio elétrico para desfilar na avenida com DJs internacionais. Entre os nomes citados estão Bob Sinclar, Calvin Harris, Tiësto e David Guetta.

A ideia segue o modelo do Bloco da Skol, realizado neste ano com a participação de Calvin Harris. Na ocasião, a apresentação dividiu espaço na região da Consolação com o tradicional bloco Baixo Augusta. A concentração de foliões provocou uma situação de superlotação que quase terminou em tragédia.

A inclusão da Paulista no pacote também pode garantir que as marcas patrocinadoras tenham exclusividade nas ações comerciais durante o megashow. O edital prevê diferentes possibilidades de ativação, como projeções em empenas de prédios, bandeiras em cordões de isolamento e espaços reservados para ações promocionais.

Uma das novidades é justamente a possibilidade de reservar áreas por metro quadrado, sem um limite previamente estabelecido no documento para a ocupação destinada às marcas.

Inscrições de blocos para 2027

O prazo regular para novos blocos interessados em desfilar no Carnaval de Rua de São Paulo em 2027 terminou em 30 de setembro.

A prefeitura informou que não aceitaria novas inscrições para os períodos de pré e pós-Carnaval em nenhuma região da cidade. O edital, entretanto, prevê que situações excepcionais poderão ser analisadas pela Comissão Especial de Organização do Carnaval de Rua 2027.