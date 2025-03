Filhos de Gandhy celebra tradição com apoio do Ouro Negro

Filhos de Gandhy no circuito Batatinha - Foto: Digiarte/GOVBA

O tradicional bloco Filhos de Gandhy desfilou neste domingo, 2, pelo circuito Batatinha, no Centro Histórico de Salvador, levando sua mensagem de paz e resistência cultural. Com turbantes brancos, colares azuis e o ritmo marcante dos atabaques, o afoxé mais emblemático do Carnaval da Bahia arrastou foliões pelas ruas da cidade, reafirmando sua importância na preservação das tradições afro-brasileiras.

O desfile contou com o patrocínio do programa Ouro Negro, iniciativa do governo da Bahia que, em 2025, atingiu um investimento recorde de R$ 15 milhões para fortalecer blocos afro, afoxés e outras entidades culturais no Carnaval.

Como de costume o vice-governador da Bahia, Geraldo Junior, participou do desfile e destacou a importância do apoio estadual para a manutenção dessas manifestações culturais. “É a maior edição do Ouro Negro desde a sua criação. Agradecer ao governador Jerônimo Rodrigues pela sensibilidade do resgate da raiz da cultura, do nosso povo e da nossa gente”. “um bloco de respeito, que simboliza a paz e é conhecido no mundo. Nós temos muito valor. Meu esporte é o Gandhy”, declarou o folião Elício da Conceição.

Os foliões também comemoraram a possibilidade de acompanhar o desfile, o que amplia o acesso popular à festa. A apresentação do Gandhy reafirma seu papel de símbolo de ancestralidade e resistência, consolidando a importância do investimento público na cultura afro-baiana.