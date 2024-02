Há 15 anos na Austrália, baiana traz amigas e curte folia pela 1ª vez | A TARDE

Nesta quinta-feira, 8, foi dado o início à maior festa de rua do planeta: o Carnaval de Salvador. A festa, responsável por atrair pessoas de vários lugares do mundo, faz também os baianos que estão distantes voltarem para casa e não perderem a folia.

A dentista Michelle Pinto, que mora na Austrália há 15 anos, resolveu matar a saudade da terra, trazendo umas amigas para juntas conhecerem o Carnaval.

"É a minha primeira vez no Carnaval de Salvador, mesmo sendo baiana, e trouxe cinco gringos comigo. Eles estão achando uma experiência maravilhosa, mais segura do que eu achei que seria, muito organizado, as festas tipo são…eu não tenho nem como explicar, é algo de outro mundo realmente, a vibração e a energia é algo que só a Bahia tem, então eu sempre digo que eu tenho o orgulho de ser baiana".

Michele estava acompanhada das amigas Diana Sanchez e Sarah Kennewell, que não falam português ainda, mas assumiram uma paixão pelo Pelourinho, local que elas chamam de Old City e escolheram como o primeiro destino dos dias de folia.

A dentista enfatizou: “vou voltar para Sydney falando ainda mais, que eu tenho mais ainda orgulho de ser baiana"