Iaô Bailinho Infantil anima Ribeira no primeiro dia de apresentação

Bailinho virou tradição na Península de Itapagipe durante Carnaval - Foto: Divulgação

A 3ª edição do Iaô Bailinho Infantil, começou neste sábado, 1, e segue até este domingo, 2, na sede da Fábrica Cultural, no Largo da Ribeira, sempre das 13h às 17h.

Pelo terceiro ano consecutivo, quem passa pelo Largo da Ribeira durante o Carnaval é surpreendido por muita alegria, diversão, música, animação e diversos brinquedos.

Para a técnica de enfermagem Neide Maria Silva dos Santos, o bailinho já é uma tradição na programação infantil de Salvador durante o Carnaval. "Este é o terceiro ano que trago meu filho Apolo, de 4 anos. É uma ótima opção para quem deseja proporcionar lazer gratuito e seguro para as crianças durante o Carnaval", relatou.

Um pocket show da Pimpolhada, pintura de rosto, banho de espuma, brinquedos infláveis, jogos, área baby, Trenzinho Iaô, Robozão e personagens infantis proporcionaram uma tarde inesquecível para as crianças e os pais que marcaram presença no evento.

A pequena Luana, de 5 anos, participa pelo segundo ano consecutivo do bailinho e lembra que sua atividade favorita é a pintura de rosto.

Silas Santos, coordenador do Iaô Bailinho Infantil, ressalta a importância do evento para a região.

“O bailinho virou tradição na Península de Itapagipe durante o Carnaval. É uma edição para todas as idades, e sempre nos surpreendemos com a quantidade de público. As pessoas voltam no dia seguinte e entendem qual é o propósito do Mercado Iaô em todas as atividades realizadas no espaço. Nosso bailinho é repleto de brincadeiras e emoções”.

Programação deste domingo, 2

* 14h00: Oficina de Máscaras – Currupião

* 14h30: Pocket Show da Pimpolhada

* 15h30: Desfile de Fantasia

* 16h00: Cortejo Iaô / Fanfarra Tio Márcio

Outras atrações: banho de espuma, brinquedos infláveis, jogos, área baby, Trenzinho Iaô, pintura de rosto, Robozão, personagens infantis e karaokê.