Inspirados por hit, foliões do Muquiranas levam calabresa para folia | A TARDE

Com a proibição das pistolas de água, os foliões que saíram do bloco das Muquiranas tiveram que usar a criatividade para aderir outros acessórios.

Aproveitando o hit do momento "Calma, calabreso", da Banda La Fúria, que comanda o bloco neste sábado, 10, eles surfaram na onda usando adereços que remetem a música. Um deles, foi mais ousado e levou uma calabresa dentro de um preservativo.

O bloco As Muquiranas circula no circuito Osmar, no Campo Grande, ao som da banda La Fúria, comandada pelo cantor de pagode baiano e dono do hit, Bruno Magnata.

A mãe de Davi, do BBB 24, subiu no trio e agradeceu a homenagem, que aconteceu após uma fala do baiano no reality show.