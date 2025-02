Isaac Edington: “Santo Antônio não é circuito do Carnaval”

Bloco de Hoje a oito no bairro do Santo Antônio Além do Carmo - Foto: Raul Spinassé | Ag. A Tarde

O Carnaval promete agitar o Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Isso porque, até o momento, mais de 14 blocos foram confirmados na região. A folia, porém, passa por resistência de moradores da região, que têm se unido para criticar a grande quantidade de shows e eventos. O debate fez surgir questionamentos sobre a possibilidade de o local se tornar, efetivamente, um circuito da festa.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, pontuou que “há uma questão lá importante que precisa ser melhor discutida, que é a própria população de Santo Antônio que tem rejeitado essa atividade de pré-carnaval, tanto é que nós não fazemos nenhuma iniciativa respeitando essa comunidade”.

Na oportunidade, ele ressaltou que a Saltur não tem envolvimento no pré-carnaval que acontece no Santo Antônio Além do Carmo. “A Saltur não investe recursos lá, não coloca atrações, esse é um movimento da iniciativa privada com o pessoal de Santo Antônio”, enfatizou.

Edington disse, porém, que uma vez tendo atividades lá, seja da iniciativa privada ou da comunidade, a Prefeitura de Salvador tem buscado “oferecer serviços públicos de ordenamento”.

A ação tenta atender aquelas necessidades, mas o Santo Antônio não é um circuito do Carnaval. Isaac Edington - presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur)

Segundo o chefe da Saltur, todas as vezes que a empresa faz interferência no Santo Antônio ao longo do ano, são com outro formato, com atividades para as famílias. “Nunca fizemos movimentos inadequados para aquela região da cidade”, afirmou.

Isaac Edington ressaltou que é uma política deles entender que cada local da cidade tem que ter uma adequação. “A gente não acha que o Santo Antônio é um local que se deva ter trio elétrico e coisas desse tipo, mas isso é uma discussão que tem que ser feita com a comunidade, com os órgãos de segurança pública e os órgãos da prefeitura que, porventura, forneçam algum serviço público lá”, completou.

Posicionamento do MP

Alguns dos pontos abordados pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) em um documento com recomendações sobre o pré-carnaval no Santo Antônio Além do Carmo são: número específico de blocos, horários dos desfiles e trajetos dos filões. As recomendações foram encaminhadas para a prefeitura da capital baiana e para outros órgãos públicos.

De acordo com o MP-BA, o objetivo é assegurar a convivência harmônica entre os foliões, as tradições festivas do bairro e o direito ao sossego dos moradores e comerciantes locais.

Durante uma coletiva de imprensa realizada nessa quarta-feira, 12, o prefeito Bruno Reis (União Brasil), disse que não recebeu ainda o resultado dessas conversas. “Naturalmente, o que for bom, o que for positivo, nós vamos adotar. E também o que for exequível que a Prefeitura tiver condições de fazer”, disse.

Conforme o documento, os pontos estabelecidos em reunião entre a entidade, os integrantes dos blocos, os comerciantes e os moradores, devem ser seguidos.

Confira as recomendações:

Desfile de 15 blocos, que foram enumerados no documento;

Cumprimento do horário de início e finalização de cada um dos blocos;

Cumprimento do limite de nível de ruído combinado;

Definição dos locais tradicionais de aglomeração e dos trajetos a serem percorridos pelos Blocos carnavalescos;

Fiscalização da quantidade de participantes dos blocos;

Tratamento correto de resíduos sólidos.

Além disso, ficou proibida a utilização de som no formato trio elétrico durante os dias de festa. A omissão na adoção das medidas recomendadas pode implicar no manejo de medidas administrativas e ações judiciais, inclusive na responsabilização pessoal dos gestores.