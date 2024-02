Jerônimo detalha planejamento do Carnaval: “Vamos garantir segurança” | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues detalhou nesta terça-feira, 23, o planejamento de segurança que será feito pelo Governo do Estado durante o Carnaval de Salvador, como o investimento de R$ 80 milhões na segurança da folia.



“O que nós estamos fazendo aqui hoje é apresentar à comunidade baiana, brasileira e do mundo que pode vir para a Bahia, curtir o carnaval, se divertir, conhecer uma cultura forte, porque nós vamos garantir a segurança. O decreto nós fizemos, e nós nunca falhamos nisso, nunca. Nós conduzimos e coordenamos a maior festa pública do mundo. Não existe outra festa popular, aberta, no mundo maior do que o carnaval brasileiro e baiano”, disse o governador.



“Ano passado, o secretário Marcelo me passou a informação que nós gerenciamos uma festa com três milhões de pessoas, uma média de três milhões diariamente nos circuitos. Então, três milhões de baianos e de baianas, de visitantes e de turistas, não é coisa pouca não. Então, se nós coordenamos uma festa com três milhões de baianos e de baianas e de turistas, e de visitantes, não vai ser um conflito, por mais que a gente saiba que é difícil, com 200, 300 pessoas, que a gente não vai conter”, pontuou.



Jerônimo exaltou ainda o trabalho do Corpo de Bombeiros no resgate às vítimas do naufrágio em Madre de Deus.



“O que o Corpo de Bombeiros e o coronel Marchesini fizeram, junto com o SAMU, com o DPT, com a prefeitura, com aqueles aliados, todos eles envolvidos, mas especialmente a busca dos corpos, é um trabalho, em geral, que a gente que não é da área, mas que assiste naquele momento, além da gente se comove, mas não tanto quanto os familiares dessas pessoas, mas não tanto quanto um profissional que tem que ficar madrugada à noite, ou no ar, ou no solo, ou no mar, em busca para alimentar a esperança de quem é atendido que vai encontrar o corpo, ou que vai encontrar a alma dele”, disse.



“Quero abraçar a tropa que trabalhou em Madre de Deus. Quero reconhecer, abraçando eles, agradecendo a eles a missão de servidor público, que faz a sua missão.

Durante o período da tarde, o governo fará outro evento, no Pelourinho, para anunciar medidas voltadas para ações de defesa dos direitos das mulheres, dos direitos humanos, área da saúde, da cultura e das atividades culturais.