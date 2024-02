João Henrique abre o jogo sobre filiação ao PL e apoio a Bruno Reis | A TARDE

O ex-prefeito de Salvador, João Henrique, disse que ficou honrado com o convite do ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, João Roma, para a filiação ao Partido Liberal (PL). A declaração foi dada ao Portal A TARDE durante presença em camarote no Carnaval de Salvador.

O convite é feito em ano de eleições que definirão os gestores municipais da capital baiana: prefeito, vice-prefeito e vereadores. De acordo com João Henrique, a hora de voltar ao cenário político de Salvador chegou, diante de um dito "clamor popular" e ficha "limpa" na carreira.

"Estão bem adiantadas [as negociações com o PL], graças a Deus. É hora da gente voltar ao cenário [político]. Existe um clamor popular das pessoas. A ficha caiu, e as pessoas viram que um político só é perseguido quando está incomodando muita gente grande. E nós vimos os episódios que aconteceram no Brasil, nos últimos dez anos, a exemplo do próprio presidente Lula, que foi preso. E o que se mostrou depois?", questionou o ex-prefeito.

João Henrique acrescentou que também foi vítima de perseguições, mas se manteve "em pé", mesmo após "esquemas" como os da Operação Lava Jato e escândalos como o do Mensalão. Sobre o retorno ao embate político, ele não descarta apoiar a reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil), caso o PL tome tal decisão.

"Estou honrado com o convite de João Roma. E a decisão que o partido tomar, vou cumprir", concluiu.