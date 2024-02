Kart Love, Silvanno Salles e Thiago Aquino puxarão trio no Carnaval | A TARDE

O "Trio do Arrocha" vai reunir no Carnaval de 2024 os cantores Kart Love, Silvanno Salles e Thiago Aquino. O clima de arrocha e sofrência vai tomar conta do circuito Barra/Ondina na terça-feira, para fechar a folia.

Os três nomes do arrocha vão levar os maiores sucessos das suas carreiras para um desfile que promete ser inesquecível para os fãs. A novidade foi classificada como positiva pelo cantor Kart Love, que aproveitou a ocasião para elogiar os colegas de trio.

Leia Mais

>>Shows de Nattan em camarotes no Carnaval de Salvador são cancelados

>>Bruno tranquiliza ambulantes sobre estrutura na Barra: “Está atestado”

>>Bloco Ara Ketu não vai desfilar no Carnaval de Salvador

“Cantar com Silvanno e com Thiago será uma honra. São dois artistas incríveis e dois amigos queridos. Estamos preparando um repertório massa, repleto dos maiores sucessos das nossas carreiras, para colocar todo mundo para dançar e sofrer, da Barra até a Ondina. Vai ser muito massa!”, disse Kart Love.

O “Trio do Arrocha” conta com o apoio e incentivo da SALTUR.