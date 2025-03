Lazzo Matumbi leva clássicos da música baiana ao Pelourinho

Cantor e compositor Lazzo Matumbi - Foto: Raimundo Laranjeira/GOVBA

Ovacionado pelo público, o cantor e compositor Lazzo Matumbi se apresentou na tarde deste domingo (2), no palco do Largo Pedro Archanjo, no circuito Batatinha (Pelourinho). Com um repertório repleto de clássicos da música baiana, o artista fez uma apresentação marcante. “Minhas energias positivas, com música de qualidade, boas releituras, muito sonho, muita felicidade no Carnaval, que é o que a gente sabe fazer”.

O público, embalado pelo ritmo do reggae, transformou o Largo Pedro Archanjo em um grande encontro de energia e ancestralidade. Lazzo destacou a importância do momento. “A gente vem ressignificando, trazendo uma outra história de qualidade, de resposta à nossa ancestralidade. A tendência é cada vez mais ir melhorando”.

Além da música, o evento reforçou o compromisso do Governo do Estado com um Carnaval mais democrático. A programação no Centro Histórico segue até terça-feira (4), consolidando o circuito Batatinha como um dos grandes palcos da diversidade e cultura baiana.