Mais de 750 mil veículos devem circular pela Bahia no Carnaval

Concessionárias operam com equipes reforçadas entre 12 e 18 de fevereiro - Foto: Divulgação

O sistema BA-093 e a BA-099 esperam receber mais de 750 mil veículos durante o Carnaval da Bahia, período em que turistas desembarcam e seguem rumo à folia, e baianos que preferem fugir dos circuitos pegam a estrada em direção às praias do Litoral Norte e interior.

O número representa aumento em relação ao ano passado. A BA-099, que é monitorada pela Concessionária Litoral Norte (CLN), projeta cerca de 255 mil veículos, alta de 5,4%.

Já o Sistema BA-093 (Bahia Norte) — responsáveis por ligar, principalmente, o interior à capital — deve registrar aproximadamente 493 mil, crescimento de 8,3%, que incluem as rodovias BA-526 (Cia/Aeroporto), Via Metropolitana, BA-535 (Via Parafuso), BA-524 (Canal de Tráfego), BA-093 (Simões Filho/Pojuca), BA-521 (Candeias) e a BA-512.

As concessionárias operam com 100% das equipes para garantir segurança e fluidez no trânsito.

Horários

Para quem tem como destino a Estrada do Coco/Linha Verde, o fluxo fica mais intenso na CLN a partir da sexta-feira, 13, e sábado, 14, entre 8h e 19h.

No retorno, segunda, 16, e terça-feira, 17, têm movimento forte das 9h às 19h, assim como na Quarta de Cinzas, 18, das 8h às 19h.

Na Bahia Norte, os dias mais movimentados são quinta, 12, e sexta, com pico entre 7h e 17h. A Quarta de Cinzas também concentra fluxo intenso no mesmo horário. Domingo, 15, segunda e terça têm trânsito mais tranquilo.

Horários | Foto: Divulgação

Pedágio

Durante todo o Carnaval, o atendimento nas praças de pedágio terá suporte extra com papas filas, que deixam a passagem mais rápida, e os viajantes podem otimizar ainda mais o ativando a TAG para passar pela pista automática das praças de pedágio. Outra opção é utilizar o cartão de débito e o pagamento por aproximação.

Para garantir ainda mais segurança e fluidez, as rodovias contam com equipes treinadas para atendimento médico-hospitalar, 24h por dia e todos os dias da semana e serviços gratuitos como guinchos e carro-pipa, que podem ser acionados a qualquer momento pelos contatos 0800 600 0093 (Bahia Norte) ou 0800 071 3233 (Litoral Norte, até o km 54 – no acesso da Praia do Forte).