Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Ataque de folião a Claudia Leitte termina em confusão generalizada no Carnaval; assista

Homem que partiu pra cima da cantora foi vítima de socos, empurrões e chutes

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/02/2026 - 10:47 h | Atualizada em 09/02/2026 - 11:09

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Homem que atacou Claudia foi vítima de socos, empurrões e chutes
Homem que atacou Claudia foi vítima de socos, empurrões e chutes -

Dois episódios de agressão marcaram o desfile de Claudia Leitte no bloco Virgens de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba, no último domingo, 8. O primeiro ataque foi direcionado à cantora e o outro contra a pessoa que ofendeu a artista.

No momento em que Claudia passava por um camarote, um rapaz que estava no mirante fez gestos ofensivos para a cantora e a xingou. Na sequência, Claudia responde ao folião com uma mensagem de paz.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A gente pode ser diferente, mas desrespeitar, jamais. Não façam de novo o que ele tá fazendo não. […] Que Deus te abençoe. A gente só dá o que tem”, disse.

Leia Também:

Ação contra Claudia Leitte por intolerância religiosa tem nova decisão
Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas
Claudia Leitte promete transformar o Carnaval de Salvador em grande "feira"

Em seguida, outros homens que estavam no camarote tiraram o folião do local. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o rapaz sendo agredido com socos, empurrões e chutes.

Depois, ao longo do desfile, Claudia Leitte voltou a falar sobre o caso e afirmou que não deixava se abater por uma situação como essa.

Veja o que aconteceu

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval Claudia Leitte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem que atacou Claudia foi vítima de socos, empurrões e chutes
Play

Folião barrado no Elevador Lacerda por sunga; saiba as regras para o Carnaval de Salvador

Homem que atacou Claudia foi vítima de socos, empurrões e chutes
Play

Trio da banda Pagod’art sofre acidente e interrompe Furdunço

Homem que atacou Claudia foi vítima de socos, empurrões e chutes
Play

Folia que paga as contas: 4 formas de ganhar uma grana extra no Carnaval

Homem que atacou Claudia foi vítima de socos, empurrões e chutes
Play

Com Parangolé, Guga Meyra entra na disputa da música do Carnaval

x