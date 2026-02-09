VÍDEO
Ataque de folião a Claudia Leitte termina em confusão generalizada no Carnaval; assista
Homem que partiu pra cima da cantora foi vítima de socos, empurrões e chutes
Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
Dois episódios de agressão marcaram o desfile de Claudia Leitte no bloco Virgens de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba, no último domingo, 8. O primeiro ataque foi direcionado à cantora e o outro contra a pessoa que ofendeu a artista.
No momento em que Claudia passava por um camarote, um rapaz que estava no mirante fez gestos ofensivos para a cantora e a xingou. Na sequência, Claudia responde ao folião com uma mensagem de paz.
“A gente pode ser diferente, mas desrespeitar, jamais. Não façam de novo o que ele tá fazendo não. […] Que Deus te abençoe. A gente só dá o que tem”, disse.
Leia Também:
Em seguida, outros homens que estavam no camarote tiraram o folião do local. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o rapaz sendo agredido com socos, empurrões e chutes.
Depois, ao longo do desfile, Claudia Leitte voltou a falar sobre o caso e afirmou que não deixava se abater por uma situação como essa.
Veja o que aconteceu
João Pessoa com Claudia Leitte— quem gostou bate palma (@teusbernardes) February 9, 2026
Lotou
Bateu recorde de público
+700 mil pessoas
Defendeu Claudia Leitte
Linchou gay q tentou bater de frente com Claudia pic.twitter.com/QO6dxTy8kQ
E há quem diga q a violência partiu dela né ?— quem gostou bate palma (@teusbernardes) February 9, 2026
Vocês precisam de tratamento urgente. pic.twitter.com/Ak6nxwhFO1
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes