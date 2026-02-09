Ataque de folião a Claudia Leitte termina em confusão generalizada no Carnaval; assista

Siga o A TARDE no Google

Homem que atacou Claudia foi vítima de socos, empurrões e chutes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dois episódios de agressão marcaram o desfile de Claudia Leitte no bloco Virgens de Tambaú, em João Pessoa, na Paraíba, no último domingo, 8. O primeiro ataque foi direcionado à cantora e o outro contra a pessoa que ofendeu a artista.

No momento em que Claudia passava por um camarote, um rapaz que estava no mirante fez gestos ofensivos para a cantora e a xingou. Na sequência, Claudia responde ao folião com uma mensagem de paz.

“A gente pode ser diferente, mas desrespeitar, jamais. Não façam de novo o que ele tá fazendo não. […] Que Deus te abençoe. A gente só dá o que tem”, disse.

Em seguida, outros homens que estavam no camarote tiraram o folião do local. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o rapaz sendo agredido com socos, empurrões e chutes.

Depois, ao longo do desfile, Claudia Leitte voltou a falar sobre o caso e afirmou que não deixava se abater por uma situação como essa.

Veja o que aconteceu

