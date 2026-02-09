Carnaval no Nordeste de Amaralina está mantido; veja programação

- Foto: Uendel Galter / AG. A TARDE

Em meio à onda de violência no Nordeste de Amaralina, na última semana, houve o questionamento sobre um possível cancelamento do Carnaval na região. No entanto, durante entrevista coletiva durante a aula inaugural do Colégio Manuel Devoto, no bairro Rio Vermelho, na manhã desta segunda-feira, 9, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), descartou a possibilidade.

Segundo o chefe do Executivo estadual, a festa será mantida. A afirmação se equipara ao pronunciamento do secretário de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, na última sexta-feira, 6.

"Cancelar o Carnaval? Não! De forma nenhuma. É firme! Nós vamos fazer o Carnaval. O Estado é forte, a parceria com a comunidade do Nordeste de Amaralina é forte e a gente quer construir cada vez mais um ambiente de paz", garantiu Jerônimo.

Declaração de Bruno Reis indicou dúvidas sobre a realização da festa

Durante participação no Furdunço, pré-Carnaval da capital baiana, realizado no último sábado, 7, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, declarou que a realização do evento seria debatida em uma reunião nesta segunda, 9.

"Essa decisão nós pretendemos tomar na segunda-feira. Esperamos que até lá, tenha a segurança e a tranquilidade necessária para que o Carnaval do Nordeste seja mantido", disse o gestor municipal.

O que diz a Segurança Pública?

Em contrapartida, desde sexta-feira, 6, o secretário da SSP, Marcelo Werner, garantiu que o evento será mantidoe a segurança, restabelecida na região.

“Garantimos todos os carnavais que estão programados, não seria diferente em relação ao tradicional carnaval do Complexo Nordeste de Amaralina. Sabemos que ali a maioria da população é de bem", disse Werner na ocasião.

A violência começou no local na última semana, com uma sequência de ações policiais que resultou na morte de 11 suspeitos, após o assassinato do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa dos Santos.



