HOME > CARNAVAL
FOLIA GARANTIDA

Carnaval no Nordeste de Amaralina está mantido; veja programação

Região registrou episódios de violência, na última semana, quando 11 suspeitos foram mortos após assassinato de PM

Loren Beatriz e Luiza Nascimento

Por Loren Beatriz e Luiza Nascimento

09/02/2026 - 10:58 h | Atualizada em 09/02/2026 - 11:31

Imagem ilustrativa da imagem Carnaval no Nordeste de Amaralina está mantido; veja programação
-

Em meio à onda de violência no Nordeste de Amaralina, na última semana, houve o questionamento sobre um possível cancelamento do Carnaval na região. No entanto, durante entrevista coletiva durante a aula inaugural do Colégio Manuel Devoto, no bairro Rio Vermelho, na manhã desta segunda-feira, 9, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), descartou a possibilidade.

Segundo o chefe do Executivo estadual, a festa será mantida. A afirmação se equipara ao pronunciamento do secretário de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, na última sexta-feira, 6.

"Cancelar o Carnaval? Não! De forma nenhuma. É firme! Nós vamos fazer o Carnaval. O Estado é forte, a parceria com a comunidade do Nordeste de Amaralina é forte e a gente quer construir cada vez mais um ambiente de paz", garantiu Jerônimo.

Declaração de Bruno Reis indicou dúvidas sobre a realização da festa

Durante participação no Furdunço, pré-Carnaval da capital baiana, realizado no último sábado, 7, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, declarou que a realização do evento seria debatida em uma reunião nesta segunda, 9.

"Essa decisão nós pretendemos tomar na segunda-feira. Esperamos que até lá, tenha a segurança e a tranquilidade necessária para que o Carnaval do Nordeste seja mantido", disse o gestor municipal.

O que diz a Segurança Pública?

Em contrapartida, desde sexta-feira, 6, o secretário da SSP, Marcelo Werner, garantiu que o evento será mantidoe a segurança, restabelecida na região.

“Garantimos todos os carnavais que estão programados, não seria diferente em relação ao tradicional carnaval do Complexo Nordeste de Amaralina. Sabemos que ali a maioria da população é de bem", disse Werner na ocasião.

A violência começou no local na última semana, com uma sequência de ações policiais que resultou na morte de 11 suspeitos, após o assassinato do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa dos Santos.

Confira programação completa do Carnaval do Nordeste de Amaralina

  • 11 de fevereiro, quarta-feira: Abertura Oficial: Bloco da Capoeira, Olodum e O Kannalha;
  • 12 de fevereiro, quinta-feira: Pipoca da Cultura com Ilê Aiyê (19h) e Papazoni (Camarote aberto ao público);
  • 13 de fevereiro, sexta-feira: Linoy (21h - Pipoca) e Bailinho de Quinta (Camarote aberto ao público);
  • 14 de fevereiro, sábado: Grupo Marimbada (Camarote aberto ao público);
  • 17 de fevereiro, terça-feira: Bloco Trovãozinho (10h), Vine Nogueira (20h - Pipoca), Zefa de Zeca (Camarote aberto ao público) e Arrastão do NES com Simone Morena;
  • 18 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas: Arrastão dos Trabalhadores com Zau o Pássaro. Saída às 09h do Sítio Caruano.

x