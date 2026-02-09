FOLIA GARANTIDA
Carnaval no Nordeste de Amaralina está mantido; veja programação
Região registrou episódios de violência, na última semana, quando 11 suspeitos foram mortos após assassinato de PM
Por Loren Beatriz e Luiza Nascimento
Siga o A TARDE no Google
Em meio à onda de violência no Nordeste de Amaralina, na última semana, houve o questionamento sobre um possível cancelamento do Carnaval na região. No entanto, durante entrevista coletiva durante a aula inaugural do Colégio Manuel Devoto, no bairro Rio Vermelho, na manhã desta segunda-feira, 9, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), descartou a possibilidade.
Segundo o chefe do Executivo estadual, a festa será mantida. A afirmação se equipara ao pronunciamento do secretário de Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, na última sexta-feira, 6.
"Cancelar o Carnaval? Não! De forma nenhuma. É firme! Nós vamos fazer o Carnaval. O Estado é forte, a parceria com a comunidade do Nordeste de Amaralina é forte e a gente quer construir cada vez mais um ambiente de paz", garantiu Jerônimo.
Declaração de Bruno Reis indicou dúvidas sobre a realização da festa
Durante participação no Furdunço, pré-Carnaval da capital baiana, realizado no último sábado, 7, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, declarou que a realização do evento seria debatida em uma reunião nesta segunda, 9.
"Essa decisão nós pretendemos tomar na segunda-feira. Esperamos que até lá, tenha a segurança e a tranquilidade necessária para que o Carnaval do Nordeste seja mantido", disse o gestor municipal.
Leia Também:
O que diz a Segurança Pública?
Em contrapartida, desde sexta-feira, 6, o secretário da SSP, Marcelo Werner, garantiu que o evento será mantidoe a segurança, restabelecida na região.
“Garantimos todos os carnavais que estão programados, não seria diferente em relação ao tradicional carnaval do Complexo Nordeste de Amaralina. Sabemos que ali a maioria da população é de bem", disse Werner na ocasião.
A violência começou no local na última semana, com uma sequência de ações policiais que resultou na morte de 11 suspeitos, após o assassinato do cabo da Polícia Militar Glauber Rosa dos Santos.
Confira programação completa do Carnaval do Nordeste de Amaralina
- 11 de fevereiro, quarta-feira: Abertura Oficial: Bloco da Capoeira, Olodum e O Kannalha;
- 12 de fevereiro, quinta-feira: Pipoca da Cultura com Ilê Aiyê (19h) e Papazoni (Camarote aberto ao público);
- 13 de fevereiro, sexta-feira: Linoy (21h - Pipoca) e Bailinho de Quinta (Camarote aberto ao público);
- 14 de fevereiro, sábado: Grupo Marimbada (Camarote aberto ao público);
- 17 de fevereiro, terça-feira: Bloco Trovãozinho (10h), Vine Nogueira (20h - Pipoca), Zefa de Zeca (Camarote aberto ao público) e Arrastão do NES com Simone Morena;
- 18 de fevereiro, Quarta-feira de Cinzas: Arrastão dos Trabalhadores com Zau o Pássaro. Saída às 09h do Sítio Caruano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes