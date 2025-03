Márcio Victor homenageia Olodum e blocos afro no Carnaval

Visual do cantor Márcio Victor traz referências marcantes da cultura afro-brasileira - Foto: Divulgação

Neste domingo, 2, Márcio Victor surgiu no circuito com um figurino que celebra a força e a ancestralidade do Olodum, dos blocos afro e dos afoxés. Em sintonia com o tema “O Ritmo que Move o Mundo - Axé 40 Anos”, o look do cantor une tradição e modernidade, refletindo a energia da cultura baiana.

O visual traz referências marcantes da cultura afro-brasileira, com elementos simbólicos que traduzem a história e o legado da música baiana. Mais do que um traje, o figurino reforça a conexão do cantor da banda Psirico com a identidade do Axé e sua missão de celebrar a diversidade rítmica que move multidões.