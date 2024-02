Mari Gonzalez comenta sobre relação com ex-namorado: "A gente se ama" | A TARDE

A modelo Mari Gonzalez marcou presença, na noite desta quarta-feira, 7, no Camarote Salvador, na Ondina. Durante conversa com a imprensa, a baiana, que é anfitriã do espaço, comentou sobre a relação que tem com o ex-namorado Jonas Sulzbach, a quem deu parabéns pelos 38 anos completados.

"Eu acho que para as pessoas é estranho, né? Você não estar com a pessoa e postar alguma coisa, mas a minha relação com o Jota é uma relação muito além de um relacionamento ali de namoro. A gente se ama, a gente é muito parceiro, a gente se fala sempre, gente. Então assim, pode ser que um dia desses vocês vão ver a gente junto, a gente vai na casa junto, a gente conversa muito. E eu não podia deixar de dar parabéns para ele hoje".

"Eu desejo muito o bem dele e sempre vai ser assim. Não vai mudar", completou. Mari está na capital baiana para curtir os festejos e confirmou que Jonas virá a Salvador para curtir alguns dias de folia.

Veja:





Thaís Seixas | Ag. A TARDE

*Com informações da repórter Leilane Teixeira