Mototaxistas lamentam baixa procura pelo serviço no Carnaval

Mototaxistas relataram insatisfação - Foto: Silvânia Nascimento | Ag. A TARDE

Mototaxistas que se credenciaram para trabalhar no Carnaval de Salvador relataram insatisfação com a baixa procura pelo serviço de transporte oferecido pela categoria durante os dias de festa. Ao Portal A Tarde, integrantes da categoria alegaram, na noite deste sábado, 1°, no circuito Osmar (Campo Grande), que o movimento está abaixo do que era esperado por eles.

Concentrada na região, a classe disse que, até então, desde o retorno do Carnaval após a pandemia de Covid-19, essa tem sido a edição com menos retorno financeiro para eles. Por causa desse cenário, a disputa por corridas — quando surge algum cliente —, tem sido acirrada entre os mototaxistas.

Se está difícil para os profissionais que residem em Salvador, imagine para aqueles que vieram do interior da Bahia, como é o caso de Damião Ferreira, que, pelo quarto ano, saiu da cidade de Ubaíra, a 268 km de Salvador, onde mora, para buscar um dinheiro extra.

“Peguei a estrada de moto, mas não imaginava que esse ano seria fraco. O movimento maior tem sido na madrugada, mas mesmo assim, ainda está fraco”, declarou Damião ao Portal.

Damião Ferreira | Foto: Silvânia Nascimento | Ag. A TARDE

Adenilson Correia, compartilha da mesma opinião de Damião. Para ele, este ano, o movimento não tem compensado o dinheiro que foi investido no veículo para atender as exigências feitas pela gestão municipal. “Investimos muito dinheiro com vistoria, alvará, emplacamento, manutenção, pra chegar aqui e encontrar esse movimento péssimo”, desabafou.