No Carnaval, Ator Diego Martins celebra festa e fala sobre projetos

- Foto: Edvaldo Sales / Portal A TARDE

Presente no Camarote Expresso 2222, o ator Diego Martins curte a folia desta sexta-feira, 28, segundo dia oficial do Carnaval de Salvador. O global conversou exclusivamente com a reportagem do Grupo A TARDE e enalteceu a experiência.

Com família baiana, Diego já havia cantado no trio do Babado Novo, na quinta, 27, mas aproveita esta noite para brincar. Para ele, o diferencial do Carnaval baiano é "as pessoas".

"A gente está na terra do Carnaval. Então, acho que as pessoas também já encaram isso como a casa do Carnaval. Isso faz toda a diferença, a energia do lugar, a vibe que as pessoas estão na rua, como as pessoas gostam de ir pra rua, é muito acolhedor, assim, é muito quente", enalteceu.

Após o sucesso em seu papel como Kevin Santana, na novela 'Terra e Paixão', da TV Globo, Diego Martins também comentou sobre futuros projetos da sua carreira.

"Estou com um filme agora nos cinemas, que chama 'Viva a vida', e agora, na próxima semana, eu vou estar em Atlanta, nos Estados Unidos, com um filme também. Assim que eu voltar, eu libero meu primeiro álbum. Então, estou muito feliz que esse ano tem cinema, tem música, tem TV, vou estar em todos os lugares", celebrou.