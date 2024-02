O Poeta leva pagode para o Campo Grande e arrasta multidão | A TARDE

Na abertura oficial do carnaval de Salvador, O Poeta puxou o trio sem cordas e levou a multidão ao delírio, nesta quinta-feira, 8, no Circuito Osmar, no Campo Grande.

O cantor entrou em ação por volta das 21h e, antes mesmo de subir no trio, uma multidão o esperava do lado de fora. O cantor John, que puxou a pipoca do Campo Grande pela primeira vez em 2020, contou que, mesmo experiente, estava ansioso pela folia.

“Eu fico muito ansioso, a gente espera o Carnaval o ano todo, é uma das maiores festas do mundo e, com certeza, tem essa empolgação. Esse é o primeiro sentimento. A gente vem mais experiente, estou muito mais preparado do que no meu primeiro ano. A gente prepara coisas e agora o sentimento é de que estamos mais prontos”, disse.

John vestiu roupas que remetem à cultura africana, um estilo que ele diz que vai adotar para a vida inteira. “Aprendi mesmo, de verdade, recentemente. Uma amiga estava conversando comigo sobre isso e abriu a minha mente para trazer isso para o meu estilo de vida. É importante a gente ressaltar a nossa cultura africana, nossos ancestrais. Eu abracei essa causa e quero praticar o resto da vida”, contou ele.

A publicitária Janaína Rodrigues, de 26 anos, aproveitou a abertura do Carnaval na Praça Castro Alves e desceu para o Campo Grande para curtir os trios sem cordas. Ela contou que a expectativa maior era pelo show do Poeta. “Escolhi o Campo Grande para curtir o primeiro dia do Carnaval por conta dos trios sem cordas. Estava ansiosa pela apresentação do Poeta, contou a foliã.

Durante o percurso, o Poeta mesclou músicas próprias com antigos sucessos do pagode. Nas proximidades do Teatro Castro Alves, lembrou de alguns bairros de Salvador, tirando gritos da multidão.

O casal de namorados Antônio Costa e Ingrid Conceição estavam curtindo a pipoca de Xanddy momentos antes e aproveitou para continuar no pagodão. “Agora o Carnaval começou de verdade. Vamos curtir todos os dias até de manhã”, disse Antônio.