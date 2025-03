Padre caçador de pecadores diverte foliões no Circuito da Barra

Com uma placa na mão, escrito “Ja pecou hoje?”, o publicitário divertiu a galera no percurso - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O folião Paulo César Reis, de 28 anos, escolheu a fantasia de padre para afastar os pecados no Circuito Barra-Ondina, em Salvador, nesta sexta-feira, 28. Com uma placa na mão, escrito “Ja pecou hoje?”, o publicitário divertiu a galera no percurso.

Segundo ele, a ideia surgiu de última hora. “A ideia veio do nada realmente. Eu e meus amigos estávamos em uma loja de fantasia e eu não sabia o que alugar e aí a gente viu que tinha disponível umas dez ali de freira. A gente começou sair de freira e eu comecei a sair de padre também, eu fico revezando. Aí os meus amigos se juntam e vem pra um bloquinho aqui", explicou.

Com humor, o padre carnavalesco contou que já presenciou diversos pecados pesados no circuito. “Eu não vou contar quais, pra não ser demais, mas já vi vários pecados, rolou muita coisa pesada mesmo, principalmente naquele morro do cristo ali”, relatou.