Polícia Civil apreende abadás falsificados na Barra

Flagrante ocorreu neste fim de semana, durante ações realizadas no bojo da Operação Abadá - Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

Policiais da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) apreenderam cinco abadás falsificados que estavam sendo comercializados na “Feira do Abadá”, na Barra. Um homem apontado como líder de uma organização criminosa especializada nesse tipo de fraude foi identificado.

O flagrante ocorreu neste fim de semana, durante ações realizadas no bojo da Operação Abadá. “Intensificamos as buscas na região para localizar o suspeito”, informou o titular da Decon, delegado Thiago Costa.

As investigações seguem com novas incursões realizadas por equipes da unidade especializada até o final da folia momesca, com o objetivo de combater e coibir ações criminosas.